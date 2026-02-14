Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會｜工聯會提逾20項建議 吳秋北倡增開直達班次 加密短途路線

政情
更新時間：15:32 2026-02-14 HKT
發佈時間：15:32 2026-02-14 HKT

今年全國兩會將於3月初在北京召開。工聯會港區全國人大代表及全國政協委員今年將提交超過20項建議和提案。港區全國人大代表吳秋北今日（14日）表示，關注深化香港與內地高鐵網絡的互聯互通，建議增開直達班次，並優先加密短途路線，包括考慮在周末、節假日等客流高峰時段增開對開班列，逐步實現每日多班次、常態化運營。

高鐵直達路線覆蓋有待提升

吳秋北表示，目前從香港西九龍站出發，前往許多內地城市仍需中轉，直達路線覆蓋有待提升。他建議增開直達班次，如福建晉江，現時一日只有一班車，直言「鄉親成日都問我，可唔可以整多一兩班車？」

他亦建議優化停靠站點，可安排部分新增班次或現有班次，擴大高鐵網路輻射效益，以及建立協調機制，定期分析香港西九龍站往來內地各城市的售票資料、客流趨勢及潛在需求，使高鐵運力配置能更靈活地回應市場變化。

工聯會港區全國人大代表及全國政協委員，今年將在全國兩會提交超過20項建議和提案。
吳秋北表示，關注深化香港與內地高鐵網絡的互聯互通，建議增開直達班次，並優先加密短途路線。
黃國指，可資助本港非政府組織在大灣區內地城市設立服務中心，並委託其擔任監護人，解決內地港人長者實際問題。
馬光如建議，設立非遺文化對外推廣平台，可在大灣區「先行先試」。
全國政協提案委員會副主任黃國表示，現時大約10萬名長居廣東省的港人長者中，不乏居家的孤寡長者，他們因沒有親友作為監護人，難以入住當地養老院，一旦患病或受傷人院，或會因沒有監護人簽名、作出醫療指示，醫院亦憂慮醫療、手術費由誰負責等問題，因而影響救治。他希望特區政府與內地部門共商處理方案，例如資助本港非政府組織在大灣區內地城市設立服務中心，並委託其擔任監護人，解決內地港人長者實際問題。

建議設非遺文化對外推廣平台

另外，港區全國政協委員馬光如認為，設立非遺文化對外推廣平台，既響應國家文化強國戰略的重要舉措，也是推動中華文化「走出去」、提升國家文化軟實力的關鍵抓手。她建議可在大灣區「先行先試」，研究選址建設中華非遺文化館，舉辦大型非遺主題推廣活動，聯合內地與香港傳承人向世界展示非遺成果，透過中華文化「引進來」帶動西方遊客到港。

