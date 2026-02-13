財委會審議綜援及福利金調升 主席吳永嘉「揸正」禁離題 議員提問被中斷

本屆立法會財委務委員會今午（13日）召開首次會議，審議調整綜援標準項目金額及公共福利金計劃，包括高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼的建議方案，擬由2026年2月1日起統一上調2.2%。財委會主席吳永嘉在會議開始時，提醒議員發問必須與議程文件有「直接關係」，涉及更廣泛的政策問題，議員可於相關事務委員會會議提出，明言自己與財會副主席陳克勤商討後，決定會謹守這個原則做事，請議員不要離題。

委員會對按年調整社會保障金額無意見

福利事務委員會主席管浩鳴表示，政府每年都會按照社會保障援助物價指數按年變動，調整綜援標準項目金額及公共福利金計劃的津貼金額，委員會已於今年1月26日的政策簡報會上，獲悉有關建議，因應政府當局的要求，以傳閱方式向委員會簡介，按年調整社會保障金額的建議，委員會對相關財務建議無任何意見。

周小松「離題」提問被打斷

九龍西梁文廣問及租金指數調整問題，關注政府除按現有數據調整外，會否有其他機制協助居民。勞聯周小松則關注社署去年10月開始，以失業受助人支援計劃取代就業支援計劃的相關問題。二人皆被吳永嘉指發言與今次文件內容無直接關係，周的提問更被中斷，只准問及與社援指數相關的調查內容。

工聯會鄧家彪發言時即表示，主持會議並不容易，但希望理解這個議題並沒有在委員會上討論過，強調明白要尊重機制，以及既然是在機制下的調整，議員都不會反對，但關心受助人的議員或因為未曾討論，想表達更多相關建議，希望主席吳永嘉可多一些包容。他關注租金指數上調1.3%即涉及多少款額，又稱相關比例不是太實際，與差估署數據顯示部分地區租金上升4.7%不相符。

署理勞工及福利局局長何啟明表示，租金津貼沒有說按哪一個地區，而劏房都不一定是綜援戶居住，有些在公屋或過渡性房屋，令大家面對的困難都有所不同，政府是鼓勵市民遠離不適切住房，而居於政府資助房屋，故當局無意以單一區域作調整，會檢視整個香港的指數去處理。

范駿華關注社援指數是否包含大學生學習開支

管浩鳴其後發言時強調不是針對任何人，但有議員提到事務委員會沒有討論相關項目，重申委員會傳閱文件期間，沒有議員有意見，又稱政府與他商討透過傳閱方式處理，是希望盡快讓受助人拿到更多津貼，盡快來財委會申請，並不是不想任何人討論。

選委界范駿華關注社援指數是否包含大學生的學習開支，因為綜援家庭學生升讀專上課程後，就不會獲發綜援資助，只能向政府申請低息貸款作為生活費，這是否合理安排，以及未來可否將全日制專上學生的學習開支涵蓋於指數中。何啟明表示，以其讀大學的經驗來說，不只是借貸，都有津貼可以申請，因此在香港升讀大專的學生，在學資處資助下都有不少支援。

記者：郭詠欣