Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財委會審議綜援及福利金調升 主席吳永嘉「揸正」禁離題 議員提問被中斷

政情
更新時間：16:24 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:24 2026-02-13 HKT

本屆立法會財委務委員會今午（13日）召開首次會議，審議調整綜援標準項目金額及公共福利金計劃，包括高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼的建議方案，擬由2026年2月1日起統一上調2.2%。財委會主席吳永嘉在會議開始時，提醒議員發問必須與議程文件有「直接關係」，涉及更廣泛的政策問題，議員可於相關事務委員會會議提出，明言自己與財會副主席陳克勤商討後，決定會謹守這個原則做事，請議員不要離題。

委員會對按年調整社會保障金額無意見

福利事務委員會主席管浩鳴表示，政府每年都會按照社會保障援助物價指數按年變動，調整綜援標準項目金額及公共福利金計劃的津貼金額，委員會已於今年1月26日的政策簡報會上，獲悉有關建議，因應政府當局的要求，以傳閱方式向委員會簡介，按年調整社會保障金額的建議，委員會對相關財務建議無任何意見。

周小松「離題」提問被打斷

九龍西梁文廣問及租金指數調整問題，關注政府除按現有數據調整外，會否有其他機制協助居民。勞聯周小松則關注社署去年10月開始，以失業受助人支援計劃取代就業支援計劃的相關問題。二人皆被吳永嘉指發言與今次文件內容無直接關係，周的提問更被中斷，只准問及與社援指數相關的調查內容。

工聯會鄧家彪發言時即表示，主持會議並不容易，但希望理解這個議題並沒有在委員會上討論過，強調明白要尊重機制，以及既然是在機制下的調整，議員都不會反對，但關心受助人的議員或因為未曾討論，想表達更多相關建議，希望主席吳永嘉可多一些包容。他關注租金指數上調1.3%即涉及多少款額，又稱相關比例不是太實際，與差估署數據顯示部分地區租金上升4.7%不相符。

署理勞工及福利局局長何啟明表示，租金津貼沒有說按哪一個地區，而劏房都不一定是綜援戶居住，有些在公屋或過渡性房屋，令大家面對的困難都有所不同，政府是鼓勵市民遠離不適切住房，而居於政府資助房屋，故當局無意以單一區域作調整，會檢視整個香港的指數去處理。

范駿華關注社援指數是否包含大學生學習開支

管浩鳴其後發言時強調不是針對任何人，但有議員提到事務委員會沒有討論相關項目，重申委員會傳閱文件期間，沒有議員有意見，又稱政府與他商討透過傳閱方式處理，是希望盡快讓受助人拿到更多津貼，盡快來財委會申請，並不是不想任何人討論。

選委界范駿華關注社援指數是否包含大學生的學習開支，因為綜援家庭學生升讀專上課程後，就不會獲發綜援資助，只能向政府申請低息貸款作為生活費，這是否合理安排，以及未來可否將全日制專上學生的學習開支涵蓋於指數中。何啟明表示，以其讀大學的經驗來說，不只是借貸，都有津貼可以申請，因此在香港升讀大專的學生，在學資處資助下都有不少支援。

記者：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前