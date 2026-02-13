Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

司局長一連四日落區家訪 麥美娟：以「駿馬迎新」為主題 傳遞社區正能量

政情
更新時間：13:51 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:51 2026-02-13 HKT

行政長官李家超今早(13日)在民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡及油尖旺民政事務專員李家維等人陪同下，到油麻地駿發花園探訪市民，了解他們的生活情況。

司局長一連四日落區探訪  今年將探訪年輕和中產家庭

麥美娟表示，由民政事務總署統籌的18區歲晚家訪活動今日正式啟動，由行政長官帶領，聯同區議員及關愛隊成員，一連四日走訪全港各區，向不同階層的市民送上新春祝福。她提到今年活動以「駿馬迎新」為主題，希望在馬年與市民攜手迎接新歲，將正能量傳遍社區。

麥美娟表示，今年的家訪對象涵蓋基層家庭、長者戶、少數族裔，亦會採訪年輕和中產家庭，期望透過與不同背景的市民直接接觸，更深入了解他們的居住及生活狀況，並藉此傳遞關懷與祝福。

新年各區舉行多個活動  傳遞正能量

她續指，除了家訪活動，全港多區亦舉辦豐富的節慶活動，她舉例指「龍騰觀塘新春夜市」已於觀塘開幕，並將持續至年初六（22日）。場內設有街頭小吃、家鄉美食及綜合表演，適合一家大小參與。此外，黃大仙區由今日起一連三日舉辦情人節新春市集，設有節慶攤位、文化表演及互動工作坊，為情人節增添甜蜜氣氛。

相關新聞：

宏福苑安置｜李家超探望宏福苑居民 促工作組過年亦要「馬不停蹄」 短期內落實公布安置方案

大埔林村的許願節亦將於大年初一至新十五舉行，市民可拋寶碟及點蓮花燈祈福，為新一年許下美好祝願。政府期望透過一系列活動，能市民有滿滿的正能量，並祝願全港市民馬年馬到功成、家和萬事興。

科技結合大數據 精準支援獨居、雙老等高危長者

孫玉菡表示，當局特別關注獨居或兩老同住的高風險長者，現已運用大數據，逐步在房委會轄下屋邨推行識別工作，並計劃擴展至房協管理的屋邨及「三無大廈」，以更精準地尋找需要支援的長者、殘疾人士及其照護者，及早提供適切轉介服務。

另外，為進一步提升居家安全，孫玉菡表示，政府將於下月推出試驗計劃，為300戶長者及殘疾人士安裝智能偵測裝置，重點監測跌倒等緊急情況，以便即時發現並介入支援。計劃將與大學合作進行實證研究，待取得成效後，日後在香港大規模推廣。

區議員違泊消防通道  麥美娟：區議會主席已發信嚴正提醒

工聯會葵青區議員周潔莹近日被揭將私家車違規駛入屋邨消防通道，並停泊於行人路上卸貨後，同區民建聯區議員潘志成周二（10日）也被指將座駕違泊於緊急消防通道。麥美娟表示，當局多次強調，特區政府非常重視區議員的履職表現，所以區議員日常他們的言行舉止，都應該是要符合社會對區議員的期望，相關的區議會主席已發信嚴正地提醒有關的區議員，必須要確保他們的言行舉止，能夠符合社會大眾對區議員的期望。

她又透露，經發展局及民青局的協調後，市建局已開始透過支票，經管理人「合安」向宏福苑業主直接發放大維修津貼。截至前日（11日），已有超過1100戶業主領取支票。「合安」正履行管理人職責，處理合約、法律條文、財務交接等工作，並會在需要時依法召開業主大會。

麥美娟重申，由政務司副司長黃偉綸領導的工作組正積極研究宏福苑居民的長遠安置方案，並會在短期內公布。她指出，工作組會考慮居民的不同意願，例如「以樓換樓」或現金收購，設計出可供選擇的方案。

最低工資高調升至$43.1  孫玉菡：調整機制採用三方共同同意方程式

行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時42.1元調升至43.1元。孫玉菡表示，由今年起最低工資水平改為一年一檢，調整機制採用三方共同同意的方程式。新方程式包含兩大保障，一是保證最低工資升幅不低於通脹；二是加入經濟增長因素，讓基層僱員能分享經濟成果。若經濟出現負增長或通縮，工資水平只會凍結，絕不削減。

孫玉菡表示，經方程式計算，今年建議將最低工資由現時42.1元上調1元，至43.1元，增幅2.38%，而去年全年通脹率為1.9%，因此新工資水平跑贏通脹，政府期望透過新機制，在保障基層收入的同時，維持勞工市場靈活性。

記者：黃子龍
攝影：陳浩元

