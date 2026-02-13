Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會｜民建聯提逾20項建議 陳勇倡「電-算-碳」能源體系助北都發展 陳仲尼促香港國際機票納高鐵票務平台

政情
更新時間：13:18 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:18 2026-02-13 HKT

今年全國兩會將於3月初在北京召開，民建聯港區全國人大代表及全國政協委員今年將提交超過20項建議和提案。往年港區全國人大代表團都有提聯名建議。港區全國人大代表召集人陳勇表示，代表團就不同政策範疇正進行分組討論，各代表都就關注的議題提出建議，目前正在醞釀當中，會否有聯名建議需待之後大家再討論。他亦強調，中央部委十分重視港區代表的建議，多次與代表聯絡共同去推動。

陳勇倡打造大灣區智慧冷鏈樞紐

陳勇今年提出兩項建議，包括《關於推動粵港澳大灣區港口整體發展的建議》，主張強化基礎設施合作，打造大灣區智慧冷鏈樞紐，並擴大「三地一鎖計劃」覆蓋範圍，構建覆蓋海陸空的高效跨境物流網路，以提升整體貿易流通效率；其次是為了提速提質建設北部都會區，提出《關於以「電-算-碳」一體化能源體系先行支撐香港北部都會區高質量發展的政策建議》，以建立高層級跨區域協調機制、明確中央能源企業牽頭主體地位，並制定「三年三步走」戰略，旨在破解能源供給瓶頸，為北部都會區打造國際創科中心提供堅實保障。

陳仲尼倡12306可買「香港機票+機場快線+內地高鐵票」

港區全國人大代表陳仲尼提出，《關於將香港國際機場國際航班納入「空鐵聯運」發展的建議》，將香港機場的國際航班、香港機場快線及西九龍高鐵站列車班次納入到國鐵「空鐵聯運」產品中，允許旅客在國鐵「12306」平台平購買「香港機場國際航班+香港機場快線車票+內地高鐵票」。

被問到如何做好平衡，既方便內地市民出行，亦可保障香港市民購票，陳仲尼指，本港機場客流量至今仍未回到疫情前的水平，這項措施正是既可方便內地市民，以香港作為中轉站，亦可提升機場人流，明白市民或會有憂慮搶不到票，會建議當局可用配額制，舉例300張機票可撥部分到「12306」平台出售，只要有合適的比例即可。

他又提出《關於支持香港發展成為全球領先黃金市場的建議》，在港建成超過2,000噸黃金的儲備倉，以打造黃金儲備高地、豐富人民幣計價產品、探索數位黃金創新、優化稅務環境及搭建國際對話平台等，旨在提升國家在全球黃金市場的定價話語權；他亦提出《關於推動「A+H」品牌聯動及拓展新興市場企業來港上市的建議》，專項研究制定針對已在香港主板上市、優質內地企業回歸A股上市的「綠色通道」制度等。

黃英豪倡江門建跨境電商物流綜合試驗區

港區全國人大代表黃英豪提出《關於善用國家駐外經貿網絡支持港資企業拓展新興市場的建議》，建議國家給予政策支持，將港資企業納入爲常規服務對象，共用國家官方商務網路與權益保護資源，助力港資企業拓展新興市場。他亦提出《關於構建灣區西部與香港陸海空聯運體系的建議》，建議參照東莞模式，在江門建設跨境電商物流綜合試驗區，構建陸海空多式聯運體系，以啟動區域經濟，強化香港國際航空貨運樞紐地位。

朱立威促深圳大鵬南澳碼頭設一地兩檢

港區全國人大代表朱立威提出《關於進一步推動粵港澳大灣區遊艇自由行制度對接與規則銜接的建議》，建議突破法規壁壘，簡化通關流程，創新簽證管理；亦提出《關於進一步深化香港東部及深圳大鵬半島兩地旅遊融合的建議》，在深圳大鵬南澳碼頭設立「一地兩檢」口岸，構建直達香港東部的海上交通樞紐，深化兩地旅遊資源整合，打造「一小時旅遊生活圈」。

港區全國人大代表黃冰芬則提出《關於推動粵港澳大灣區綠色新能源產業升級的建議》，拓展大灣區綠色甲醇產業鏈，由香港牽頭，成立大灣區鋰電池產業聯盟，借助香港綠色金融與國際認證優勢，對電池回收、拆解等制定統一標準；她亦提出《關於推進「中國流紋岩」申報世界自然遺產的建議》，由香港牽頭，聯合內地相關省份推進「中國流紋岩」申報世界自然遺產，展現國家自然資源的獨特價值。

記者、攝影：郭詠欣

