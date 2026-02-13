Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜李家超探望宏福苑居民 促工作組過年亦要「馬不停蹄」 短期內落實公布安置方案

政情
更新時間：13:01 2026-02-13 HKT
發佈時間：11:46 2026-02-13 HKT

大埔宏福苑善後問題備受關注，行政長官李家超今日（13日）在油尖旺進行歲晚家訪後表示，今早前往啟德啟航1331青年驛站探望因火災而暫居於青年驛站的宏福苑居民，強調已要求工作組在農曆新年期間持續工作，馬不停蹄地研究符合期望的方案，以處理受影響居民的需要，務求在短期內提出一個能回應居民需求的方案。

啟航1331青年驛站回應青年需要

李家超今早前往啟德啟航1331青年驛站，他指該青年驛站利用原有檢疫設施改建，為青年人提供一個理想的交往空間。站內設有滑板場及匹克球場等設施，能回應青年人的不同需要。他表示，驛站亦恆常舉辦文化藝術及體育活動，過往曾接待來自外國或內地的青年，與本港青年作交流，做法甚有意義。

他又探望因火災而暫居於青年驛站的居民。他與兩戶年約70多歲的長者住戶交談，了解他們對於驛站提供的雙人單位及共享廚房、客廳等設施感到滿意，並積極參與社區內的盆菜宴等活動；暫居於青年驛站的居民，亦有向他提及長遠居住安排意見。

工作組在農曆新年期間「馬不停蹄」工作

李家超表示，已要求工作組在農曆新年期間持續工作，馬不停蹄地研究符合期望的方案，以處理受影響居民的需要，務求在短期內提出一個能回應居民需求的方案。他解釋，目前宏福苑重建需克服三方面的問題，包括訂出一次性處理不同家庭需求的分期方案；處理好涉及公共保險、業權及法律上可能引申爭拗；及憂慮若法律問題處理不當，引發的爭拗或會導致法律訴訟，從而延誤處理受影響家庭的需要。

另外，李家超透露，所有司局長將會在過年前落區了解市民生活，在各自的政策範疇內向市民解說，並在歲晚向全港市民送上關懷和祝福。

體驗中九龍繞道 讚揚地區服務

李家超之後乘坐車輛，經新開通的中九龍繞道由啟德前往油麻地。他指車程順暢，較以往快約10至15分鐘，是便民的交通安排。他亦樂見新開放的油麻地警署成為廣受歡迎的「打卡點」。

在油麻地駿發花園，李家超探訪了兩戶居住在「駿發花園」的長者。其中一戶為年過70歲的夫婦，昔日曾是跳水及足球運動員；另一戶則是一位逾90歲、熱愛戲曲的長者。李家超欣慰其生活健康，並享受社區內「老友記」互相交流分享的溫暖感覺。他認為，良好的地區配套和服務是實踐「居家安老」的關鍵。

他對區議會、關愛隊及民政事務處同事的地區工作表示滿意，但同時強調「沒有最好，只有更好」，並鼓勵居民隨時提出新需求。重申地區工作是施政重點，照顧長者更是應有之義，因為他們過去為香港貢獻良多，稱「以前他們照顧我們，現在我們應該照顧他們。」

記者：黃子龍

攝影：陳浩元、盧江球

