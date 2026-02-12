黎智英判刑｜鄧炳強去信《每日電訊報》 斥該報評論具誤導性 侮辱讀者智商

壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」等罪罪成，被判監20年。保安局局長鄧炳強今日( 12日 )去信英國《每日電訊報》，批評該報有關黎智英案的評論錯誤，具有誤導性，直斥有關報道是對讀者智商的侮辱。

黎智英作為在香港特區犯罪的中國人 理應在港服刑

鄧炳強表示，黎智英是中國人，中國不承認雙重國籍。根據香港特別行政區（香港特區）法律和中華人民共和國法律，黎智英是中國公民。作為一名在香港特區犯罪的中國人，他理應在香港特區服刑，這是合乎邏輯的。

鄧炳強強調香港不存在死刑，重申黎智英並非因其政治信念而受審，該案也與新聞自由無關。法庭明確認定黎智英為該案主謀，經過156天公正公開的庭審，在公眾、媒體和世界各地觀察員的見證下，最終判處黎智英20年有期徒刑。庭審期間，法庭審閱了多達2,220件物證、超過8萬頁的文件以及14名控方證人的證詞。黎智英本人出庭作證52天。

他表示，法庭對該案的判決理由和量刑理由均公開透明，並詳細闡述了法庭在各個方面的考量。法庭的判決表明，香港的法治健全有力，法律面前人人平等。

他認為任何認為某些人可以免於承擔違法行為的法律責任的提議，都等同於鼓吹違法特權，完全違背了法治精神。