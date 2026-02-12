年宵｜李慧琼拉大隊行維園花市 購「串串金」贈議員 范駿華$1088幫襯學生買文創

立法會主席李慧琼今午（12日）聯同食物安全及環境衞生事務委員會委員等，共42名議員到訪維園年宵市場。李慧琼明言今天是要身體力行支持本地經濟，做到「丁財兩旺」，更希望聆聽市民的新年願望，並透露已建議議員最少消費888元，寓意發發發，結果在短短45分鐘的行程，大家收穫滿滿，眾人更忍不住「加碼」，最終一行人合共消費了近6萬元！

議員最低消$888 寓意發發發

她續稱，今年維園攤檔競爭非常激烈，400個攤位全數租岀，總成交價較去年多3成，其中乾貨檔更升5成，商戶都對市況感到樂觀，又指與市民交談期間，都感覺市道更暢旺。她更呼籲市民去逛花市，支持本地消費，讓馬年市道馬上興旺。

李慧琼帶隊買「串串金」送議員

42名議員分成8組去逛花市，其中由李慧琼帶領的小隊，先去花檔掃了8盤花。攤檔職員更向他們推銷「串串金」，寓意香港滿地黃金，意頭之好令李慧琼即「拍板」入手，由她「埋單」送予議員。之後他們又去買桔及水仙，檔主包好後交由選委界姚栢良拿走，食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣笑言，姚是要在維園「運大吉」回去。

期間，李慧琼又與食環署人員交流，了解到在場職員主要由附近4區抽調人手過來，會輪流當值至大年初一凌晨花市結束為止。食環署助理署長溫智舜更表示，今年很旺場，感覺人流較去年多一倍，呼籲市民早點來「掃貨」，否則可能之後很多年貨已被掃空。



范駿華購學生自家設計公仔及抹手巾

之後到乾貨區，他們先去「幫襯」城大獸醫學生，買了他們自家設計的公仔及抹手巾，為取好意頭「埋單」1088元，全數由選委界范駿華支付。尾站支持顯理中學，購入學生設計的咕𠱸，以及近來流行用於減壓的鍵盤按鈕，陳凱欣即選中印有「馬上變瘦」按鈕，又稱議員日常要按鈕發言，這個可以作練習之用。

陳振英帶領小組主力「幫襯」學生攤檔

陳凱欣表示，很感動顯理的同學會將年宵收入，捐助校內外有經濟需要的學生，故作為議員都是全力支持他們。內會主席陳振英帶領的小組，主要「幫襯」學生的攤檔，鼓勵他們創意，之後又去花檔「掃貨」，希望今天可帶動市民消費的信心。

最後大合照時所有議員都「晒冷」戰利品，有花、桔、文創產品、佛跳牆、芒果雪條等，而漁農界陳博智手執一隻巨型曬乾八爪魚成焦點，不少議員均說很香，引來大家熱議。

記者、攝影：郭詠欣

