保安局擬修訂《邊境禁區令》 取消部分米埔邊境禁區 料上半年向立會提交附屬法例

現時市民到訪米埔，須向警務處申請邊境禁區許可證，並向漁護署申請「進入米埔沼澤區許可證」。保安局向立法會提交文件，計劃修訂《邊境禁區令》(第245A章)，取消米埔部分邊境禁區，並修訂邊境禁區界線。取消後，市民無須再向警務處申請邊境禁區許可證。當局預計今年上半年內，向立法會提交相關的附屬法例，進行「先訂立、後審議」的程序，期望在今年年中實施。

文件指出，漁護署會繼續執行《野生動物保護條例》，確保在開放米埔邊境禁區後，便利市民到訪的同時，能繼續有效管控進入該區的訪客人數，保障重要的生態環境免受過度人為干擾。

另外，隨着紅花嶺郊野公園於2024年11月啟用，政府於去年1月24日起，開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段作為臨時安排，並藉憲報公告，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要求。有關措施便利市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園，廣受歡迎。

當局審視上述豁免的成效後，計劃修訂《邊境禁區(准許進入)公告》(第245H章)，將其作為永久措施，准許乘坐專線服務公共小巴進入或離開蓮麻坑村的任何人士，進出上述邊境禁區路段。當局強調，建議有助長期便利市民及遊客到訪紅花嶺郊野公園一帶遊覽觀光，體驗香港豐富的大自然地貌及文物古蹟。

3萬2千人次申請進入沙頭角禁區

至於當局去年開放沙頭角海的禁區範圍，旅客在申請禁區許可證後，可進入沙頭角墟（中英街除外）及沙頭角海遊覽。至今已有3萬2千人次以旅客身份，申請禁區許可證進入相關的禁區範圍。

記者︰黃子龍