十五五規劃︱李家超：目標今年內完成「香港五年規劃」 指示政策局設小組對接「十五五」

政情
更新時間：16:08 2026-02-12 HKT
發佈時間：16:08 2026-02-12 HKT

特區政府融入國家發展大局督導組會議第十次會議今早（12日）召開會議，由行政長官李家超主持，領導全體司局長為本港首次制定「五年規劃」，以對接國家「十五五」規劃。李家超指示各政策局成立預備小組並開展準備工作，在「十五五」規劃的內容和細節正式公布時，預備小組便轉為對接「十五五」規劃編制小組，目標是今年內完成對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」。

李家超在社交平台發文指，自前出席中聯辦新春團拜會時已預告，將首次為香港制定「五年規劃」，旨在領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，對重點發展領域作出更全面及精準的戰略部署，推動香港更好融入及服務國家發展大局。

李家超主持「融入國家發展大局督導組」第10次會議。李家超FB圖片
李家超主持「融入國家發展大局督導組」第10次會議。李家超FB圖片
李家超（中）主持「融入國家發展大局督導組」第10次會議。李家超FB圖片
李家超（中）主持「融入國家發展大局督導組」第10次會議。李家超FB圖片
對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」由政制及內地事務局主責。李家超FB圖片
對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」由政制及內地事務局主責。李家超FB圖片

「五年規劃」具宏觀、戰略性 為經濟民生提供清晰路線圖

李家超指，這份「五年規劃」會是宏觀性、戰略性和前瞻性的重要文件，勾勒未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為社會經濟民生提供清晰的路線圖和時間表，要求全政府、跨部門、多領域的投入及協作，全體官員必須具備改革思維，確保規劃有前瞻性的戰略方向。 

