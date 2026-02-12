大棋盤｜第四條過海隧道勢在必行 走線「東西兩難全」

政府上周公布《運輸策略藍圖》，當中預期過海交通壓力會持續增加，將研究興建第四條過海隧道，分流三隧壓力。據目前形勢，最有可能的走線是於大嶼山東北部連接港島西，亦有議員倡議由將軍澳增設過海隧道至港島東，但考慮財務安排、未來經濟發展等因素，政府只能二擇其一。

政府於2023年實施三隧分時段收費後，紅隧與東隧車流量有所紓緩，但代價是西隧變得擠塞，不再是以往的「特快通道」。據立法會文件，減價後的西隧在平日繁忙時段的平均車龍，截至前年4月已「超前」東隧。在三隧流量飽和下，興建第四條過海隧道已是勢在必行。

運物局長陳美寶昨提到，政府會評估技術可行性、經濟及成本效益等因素，亦可考慮擴建現有隧道。不過實政圓桌立法會議員莊豪鋒斬釘截鐵指，只擴闊現有隧道肯定無用，因「三隧齊塞」癥結不但在隧道本身，而是進出隧道的樽頸位，這些出入口位置早已設計好，維港兩岸發展亦已飽和，難再擴大，「就算有四條行車線，一到『樽頸位』就要切線，更易出意外」。

至於具體選項，不外乎是港島西接駁大嶼山東北部，以及將軍澳通往港島東。現時日出康城各期數發展接近完成，加上未來137區及鄰近的新填海用地，該處潛在房屋單位達5萬伙，基建交通成為一大挑戰。

局方昨表明會檢視坊間建議的走線，包括港島西至大嶼山東北連接路，或擴建現有隧道的可行性等。其實政府在《運輸藍圖》中，已表明在原有的交椅洲人工島推行無期下，要研究如何加大連接港島的過海行車隧道容量，反映當局對興建第四條隧道的選址，已有一定傾向性。

西貢區議員張美雄表示，現時康城居民依賴港鐵出入，班次卻無顯著增加，若未來137區再增加13.5萬人口，擔心區內交通超負荷。他認為137區接近港島東，有條件研究過海隧道接駁至小西灣等位置，減少東隧樽頸導致東九龍及將軍澳一帶擠塞的情況。不過他說明白有多項基建同時上馬，加上北都發展，政府發展大型基建時會審慎考慮，相信局方會在今年6號幹線全面開通後，再評估成效。

實政圓桌莊豪鋒則指，將軍澳接駁港島東隧道固然值得做，但若論緩急先後，必定是港島西走線為先，因可駁通未來11號幹線的作用，服務整個大西北居民。他指政府對港島西走線已做了一些前期研究，即使人工島無期，亦可在該處先建橋躉駁通，技術上完全可行。

興建第四條過海隧道，除考慮交通需求，亦要配合未來人口和經濟發展，特別是政府大力推動北部都會區，若維持人工島的原有走線，接駁11號幹線到元朗，可顧及未來北都的大量人口和發展需求。政圈普遍相信，港島西連接大嶼山的方案較大機會跑出。

聶風

