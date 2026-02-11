立法會︱政府申389億基本工程撥款按年減7% 議員不滿削工程額促檢討

政府擬向立法會申請389.29億元基本工程儲備基金整體撥款，較上年度減少6.8%，立法會發展事務委員會今午（11 日）召開會議討論相關撥款。有建造界議員質疑，在行業面臨困境之際，政府工程額卻大幅削減，要求當局檢討。亦有議員關注沙頭角口岸重建工程的具體時間表。

議員關注沙頭角口岸重建時間表

新社聯譚鎮國關注，政府已預留款項用作沙頭角口岸重建，整項工程的預算是1.26億元，而於2026／27年度的預算約1950萬，是否意味相關工程今年開始動工，會否提供時間表、何時可正式開通。

建築署助理署長（物業事務）陳伯恒表示，署方正為該項目進行小規模的勘察工程，其合約前階段顧問服務是包括土力工程顧問、文物影響評估、環境評估、交通影響評估等，目前工程範圍只是在沙頭角管制站原址，以及部分周邊土地，約5.5公頃位置。

議員冀政府檢討工程減幅

地產及建造界黃浩明表示，過去5年與建築物相關的工程額約40億元，但在建造界目前面臨工程不足情況下，今次只有約31億元，削減了8.3億元，幅度是非常大，希望當局可檢討相關工程減幅是否可減少。

財經事務及庫務局副秘書長（庫務）（3）羅中解釋，部門會整體檢視明年進行中的計劃需要多少現金流，以及有多少新項目需要開展而計算。陳伯恒補充，署方負責保養維修超過8,000幢樓宇，包括不同政府建築物等，展開每項工程前，都會嚴格審視每個部門提交的建議，並根據建築物的情況、質素，再評估是否需要作全面翻新或改善工程，做到「應使則使」的目標。

記者：郭詠欣