立法會議員范駿華、邱達根聯合地區辦事處開幕 冀為更多有需要市民提供適切支援

為加強立法會議員的地區服務及與市民之間的聯繫，立法會科技創新界議員邱達根與選舉委員會議員范駿華，聯同全國青聯副主席梁毓偉於柴灣青年廣場開設的聯合地區辦事處，今天( 11日 )正式開幕。

政商界、創科業界人士、香港青年聯會領導成員出席開幕式

多名政商界及創科業界人士，以及香港青年聯會領導成員等出席今午舉行的開幕式，其中港區全國人大代表冼漢廸、立法會議員陳振英、葛珮帆、黃錦輝、莊家彬及黃永威等擔任主禮嘉賓。

邱達根在開幕式上表示，希望未來能夠進一步加強地區服務，包括透過推動科技融入社區，協助青年向上流動，為市民帶來更美好的生活。

范駿華表示，希望透過地區服務，為更多有需要市民提供適切支援，同時亦希望能夠多聽取市民大眾的意見。

馬年將至，在開幕式結束後，聯合地區辦事處隨即舉辦「躍馬奔騰 福氣滿袋」新春福袋派發活動，兩位議員準備了數百個福袋送贈街坊，以及安排家訪，為有需要長者送上祝福。