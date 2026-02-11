高官任命｜廖李可期重返保安局任常秘 新聞處長公開招聘 政制局常秘有人選

政府今（11日）宣布，現任商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠明日（2月12日）起，出任政制及內地事務局常任秘書長，接替已展開退休前休假的傅小慧，有別於早前傳出由運輸署署長李頌恩升任。現任政府新聞處處長廖李可期，將於3月30日出任保安局常任秘書長，事隔近兩年重返保安局。廖李可期曾任保安局副秘書長，有份參與《基本法》第23條立法，當時被保安局局長鄧炳強形容為「幕後女功臣」，之後在2024年5月出任政府新聞處處長。

新聞處長公開招聘 合約3年

至於政府新聞處長空缺，政府今日起公開招聘，截止申請日期為2月25日。薪酬為首長級薪級表第6點，即月薪港幣287,990元至296,535元。獲取錄的申請人將會按公務員合約條款受聘，為期3年，政府可酌情處理續聘安排。受聘人不會在政府調任、晉升或調職。

政府新聞處處長直接向民政及青年事務局常任秘書長負責，須領導政府新聞處履行其使命，即藉着提供專業公關意見和宣傳政府政策與服務，為香港於境內外建立正面形象。

另外，前數字政策專員黃志光已於2月2日展開退休前休假，現由副數字政策專員（數字基建）張宜偉署任數字政策專員。

楊何蓓茵：黃少珠及廖李可期具出色領導才能

對於黃少珠及廖李可期的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，兩位同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心她們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

政制局常秘懸空大半年

傅小慧去年7月底展開退休前休假，政制及內地事務局常任秘書長之後一直懸空。上月曾國衞被免去政制局長職務，特首李家超曾表示確保該局運作暢順，商討盡早安排合適人員調遷至政制局。

至於兩名退休的高級官員，楊何蓓茵感謝他們過去30多年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，對政府作出重大貢獻，並祝願他們退休生活充實及愉快。她指傅小慧任內監督內地辦事處的運作，促進與內地更緊密互惠的區域合作。她亦積極推廣國民和愛國主義教育，並制定和統籌香港特別行政區參與國家發展戰略的整體政策，包括在港落實國家的國民經濟和社會發展第十四個五年規劃。

至於黃志光，楊何蓓茵指對方出任數字政策專員期間，帶領部門牽頭帶動數字轉型，推動舉辦首次香港網絡安全攻防演練；並在2025年立法會換屆選舉、第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會部署安全可靠的關鍵資訊科技系統中擔當重要角色。