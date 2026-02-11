狗隻准入食肆｜料咖啡店對牌照最感興趣 議員促狗主上「餐桌禮儀班」

政府計劃修例，容許狗隻進入獲批准食肆，首階段擬設500至1000個名額。立法會食物安全及環境衞生事務委員日前開會，不少議員對執行細則表示關注。飲食界立法會議員梁進認為，不少業界對牌照持觀望態度，相信最感興趣的是過往已有戶外座位、本身是咖啡店的商戶；選委界立法會議員陳凱欣則認為，「小步走」的推行方式較為可取，能讓這項全新的政策更好地展開。

業界反應兩極 咖啡店最感興趣

梁進今早（11日)在電台節目表示，目前對新牌照最感興趣的，主要是過往已有戶外座位、本身是咖啡店，或位於狗隻聚集熱點的商戶。其他食肆則抱持觀望態度，希望先了解實際操作情況再作決定。梁進解釋，牌照條款比想像中嚴格。他指出，食肆一旦取得批注，就不能靈活性去做，取得批注後，必須任何時刻遵守所有條款，而非僅在特定情況或時間下容許狗隻進入。

他舉例，條款規定食物不能在顧客面前加熱，這不僅影響如「羊腩煲」或「燒鵝」等中菜，連咖啡店常見的加熱花茶也可能違規，大大影響營運靈活性。

梁進：首階段名額足夠 6個月檢視期合適

對於首階段500至1000個名額是否足夠，梁進認為，基於目前業界的審慎態度，此配額在現階段「理論上應該足夠」。他補充，除非出現大量經營者未清楚了解條款便輕率申請，其後才發現無法遵從的情況，否則名額不會構成問題。他又認為，每六個月檢視一次申請的做法合適，能給予業界足夠時間觀察市場反應及評估自身是否適合加入。

針對牌照條件中，要求設有自助餐或食物翻熱區的食肆，必須與座位區保持最少三米距離，陳凱欣在同一節目表示認同，但她擔憂在香港普遍狹小的餐廳環境中，侍應在傳送食物時，或會被地上不受控的狗隻絆倒，造成危險。她認為是否可以採用「碎步走」，保持最少三米是否可再作商討。

籲設「餐桌禮儀班」 加強狗主公民教育

陳凱欣強調，「人寵共融」的核心精神是互相尊重與包容，在賦予狗主帶同寵物進入食肆權利的同時，狗主亦應承擔相應責任。她建議政府可與非牟利機構（NGO）或愛犬組織合作，為狗主提供免費的「餐桌禮儀班」或製作教學短片等懶人，透過宣傳教育，讓狗主了解在餐廳環境中應注意的事項，學習如何訓練犬隻保持穩定。



