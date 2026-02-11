大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問

放寬或收緊港人移英政策，是近年中英兩國其中一個政治角力場。在黎智英案判刑僅數小時後，英國即宣佈擴大BNO簽證資格，持有人在1997年回歸當日前未滿18歲的子女，合資格獨立申請BNO簽證，毋須依附父母，該子女更可攜同配偶及其子女赴英，即計劃涵蓋至第三代，料未來5年有2.6萬人受惠及移英。英國短短幾個月前，才醞釀收緊移英人士取得永久居留權的英語和收入要求，今次又突然放寬申請，到底葫蘆裏賣甚麼藥？

BNO︱近月醞釀收緊入籍要求

英國於2021年放寬持BNO港人申請簽證，居滿5年後可申請英籍，一年後批出（「5+1」），明年將有首批人士達入籍要求。今次新放寬的部分，是一些1997年回歸前出生，父母持BNO、但未有為其申請的人士。

BNO︱新政策針對壯年年齡群

英國政府聲明中，提到新措施與黎智英案有關，稱黎是英國公民、指控香港「人權狀況惡化」雲雲。內政大臣馬曼婷聲稱，雖然邊境管制重要，但英國會歡迎「真正需要庇護的人士」。中國駐英國使館隨即反擊，批評英方操弄BNO問題，蠱惑港人到英國後遭受歧視、生計窘逼，當「二等公民」。

熟悉政治的人都知道，西方國家於香港議題大造文章或實施新政策，真正目的是針對中國，「人權議題」只是幌子，實際利益才是重點。英國今次新措施，受惠人士只限1997年時未滿18歲人士，受眾年齡群即現年約30至40多歲人士，絕大部分正值壯年、有一定知識水平和經濟能力，若決心在英國展開新生活，找工作未必太難。

不過數個月前，英方才提出收緊移民門檻諮詢文件，建議將英文程度要求提升至B2水平，以及個人入息不得少於當地基本免稅額1.2萬英鎊，諮詢本周四結束。有英國關注香港團體近期調查顯示，只有12%受訪港人有信心通過新要求，當中大部分人因照顧家庭，或已賣樓到英國退休食老本，難達到收入門檻。

港人分析：歡迎移英貢獻 「閒人」免問

有熟悉移英群體港人分析，英國一方面醞釀收緊要求，同時間放寬BNO資格，兩者其實無矛盾，皆因讓壯年港人獨立申請BNO，只是方便他們申請到英國居住和工作，6年後能否獲永居，要視乎屆時能否貢獻英國經濟，「簡單講，來幫忙建設英國無任歡迎，但『閒人』免問。」他又指，部分移英港人「水土不服」選擇回流，英國政府微調政策，吸納勞動力新血補充，「市場定位」更為精準。

環凱移民顧問董事張家禧指，新政策公佈只有一兩天，暫時反應不大，移英查詢僅兩三個，估計真正有興趣人數有限。他指站在英國立場，當然希望吸引外來錢財與勞動力，但經歷近年移民與回流潮後，港人移英都要考慮清楚「留唔留得低」。

前保安局長黎棟國指，新措施範圍定得非常細，加上移居潮已過得八八九九，相信實際可吸納的港人數目不多。他估計英國此一舉動屬政治姿態居多，「純粹為紓緩少少黨內外壓力，激嬲一下中國。」

世上沒有免費午餐，「人權自由」口號動聽，但英國接收港人移民，又怎可能不考量自身利益。有資深建制派認為，英方一邊閂閘一面開閘，目的不過是吸人才和資金，加上港人較「循規蹈矩」，相信國內右翼勢力不會有很大反彈，但他指英國經濟疲弱，已移民人士亦有苦難言。

聶風