去年多類劫案破有紀錄以來新低 周一鳴：本港整體治安穩定

警務處處長周一鳴向立法會保安事務委員會簡介去年香港治安情況。去年本港整體錄得89,137宗罪案，較2023年減少5,610宗，下跌5.9%，是自2019年以來逐年上升後首次回落。周一鳴表示，絕大部分主要罪案均錄得下跌，反映本港整體治安情況穩定。

黎智英判刑︱周一鳴：勾結外力危害國安非常嚴重

在《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施後，截至去年底，警方國安處共拘捕6,385人，超過一半已被檢控。周一鳴更特別提及黎智英案判刑，指該案顯示勾結外國或境外勢力危害國家安全屬非常嚴重罪行，強調警隊對心懷不軌、危害國家安全的人會堅決依法採取一切管用措施，執法到底、絕不手軟。

去年各類劫案共錄得66宗，減少24宗，下跌26.7%，為1969年有紀錄以來最低，破案率更高達90.9%；爆竊案有816宗，減少404宗，下跌33.1%，同樣是有紀錄以來最低；暴力罪行則有8,823宗，減少1,662宗，下跌15.9%。

詐騙損失金額錄11.3%跌幅

詐騙案有43,212宗，減少1,268宗，下跌2.9%；損失金額亦錄得跌幅，由91.5億元下降至81.2億元，跌幅11.3%。錄得上升的詐騙類別包括網上購物騙案、網上投資騙案及網上求職騙案；錄得跌幅的則包括電話騙案、社交媒體騙案及釣魚騙案。

去年因干犯刑事罪行而被捕的有31,082人，減少5,187人，下跌14.3%。警方認為數字下跌主要由於詐騙、店舖盜竊及傷人與嚴重毆打案件的被捕人數減少。

選委界議員簡慧敏指出，坊間仍有人認為黎智英被控屬「政治檢控」，希望警方解釋此案如何彰顯法治精神及司法獨立。周一鳴回應指，有人仍戴着「政治眼鏡」看待事件，重申全世界不同國家或地區均有自身的國家安全法，香港並非唯一設有相關法例的地方，若以雙重標準指稱本案為政治檢控，絕對不公。

他強調，法律上不會因為被捕人的身份、社會地位、工作，而有不同做法，「犯法就是犯法」，法例都寫得非常清楚，不需要再說甚麼紅線不紅線，因為這些一看就會明白。

股票相關詐騙案有上升趨勢

民間反詐騙大聯盟發起人、選委界議員吳傑莊指，去年詐騙案仍錄得超過4萬宗，即平均約每12分鐘便有一宗，關注目前是否出現新型騙案手法，以及有何方法協助受害人追回被騙款項。

周一鳴表示，雖然去年詐騙案數字輕微下跌，但部分類型如與股票相關的詐騙案有上升趨勢。他舉例指，部分社交媒體群組聲稱擁有獨特美股內幕消息，一些市民因時差或不理解，更為深信這些信息。警方希望與相關社交媒體平台商討，透過科技手段阻截這類群組。

至於追回騙款，他指本地10間銀行已派員到警察總部協作，令阻截騙款的時間大大縮短，但仍需時進行法律程序，警方將繼續研究如何進一步縮短相關處理時間。

記者：郭詠欣

攝影：葉偉豪