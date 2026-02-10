Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱團體倡設專責局統籌低空經濟 推粵港澳跨境無人機法規

政情
更新時間：17:44 2026-02-10 HKT
發佈時間：17:44 2026-02-10 HKT

大灣區低空經濟聯盟今日（10日）就月底公布的財政預算案提出建議，呼籲政府成立專責部門並撥款3億元支持低空經濟發展。聯盟亦建議制定粵港澳統一的無人機跨境飛行法規，研究利用垂直起降飛行器進行跨境運輸等。

倡設低空交通管理平台

政府銳意發展低空經濟，聯盟提出一系列建議，包括盡快公布《發展低空經濟規劃行動綱領》，明確政府發展策略，並考慮成立專責的「低空管理局」及設立「低空經濟發展專員」，統籌低空經濟產業發展與應用。同時，建議設立規模達3億元的「低空經濟發展基金」，支持技術試驗、人才培訓及科研。

聯盟亦建議設立「低空交通管理平台」，負責營運審批、實時數據監管等工作，並在政府內部建立「低空城市治理共享平台」，供不同部門共享無人機及相關數據資訊，同時引入人工智能輔助系統。

為促進大灣區融合，聯盟亦呼籲政府制定粵港澳統一的無人機跨境飛行法規，推動開通跨境客貨運航線，特別研究利用垂直起降飛行器進行跨境運輸。

此外，聯盟建議政府透過不同措施鼓勵業界興建起降設施，尤其針對正在發展的北部都會區。聯盟亦認為，政府應着手規劃低空旅遊航線，並透過專上院校課程及人才庫培育專業人才。聯盟又倡議善用監管沙盒加速創新，並透過舉辦國際峰會，將大灣區低空經濟成果推廣至「一帶一路」市場。

葛珮帆冀政府提供政策支持

大灣區低空經濟聯盟創會會長、民建聯立法會議員葛珮帆表示，發展低空經濟除了企業投放資源外，政府支持也十分重要。今次聯盟就財政預算案提出的建議，是希望政府提供政策支持，讓企業實現這些應用場景。她相信聯盟建議實際可行，能推動香港及大灣區低空經濟發展，助力香港成為國家低空經濟的示範區和出海基地。

發布會同場亦介紹了「監管沙盒X」第二期申請項目，邀請參與沙盒試行的企業介紹項目內容，包括無人機海上救援、低空文旅觀光、跨境載人載貨運輸、重型無人機在建築業的應用，以及無人機表演等。被問及第二期項目何時開始試行，葛珮帆表示，政府內部將先作評估與安排，商討如何落地實施，具體時間需視乎政府對不同項目的優次排序，也取決於團隊準備進度，難以一概而論。

記者：周育瑩

