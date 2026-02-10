大棋盤︱醫委會處理投訴歎慢板 改革細節待釐清

醫委會一直被詬病處理投訴歎慢板、裁決欠透明度，申訴專員公署日前發表調查報告，批評醫委會在管理運作上有系統性問題，處理投訴過慢。政府上周亦提出立法建議，包括增加業外委員比例、為申訴機制個案訂立目標處理時間等。不過有關注議題的人士認為，目前方案有部分根本問題未觸及，期望政府盡快交代細節。

醫療是生死攸關的服務，若投訴機制長期不完善，除損害醫患關係，亦可能令公眾對醫療監督體系失去信心。申訴公署調查指，2018年醫委會經改革後，處理申訴效率雖有輕微改善，但部分個案需時甚長，有11宗個案竟需10至15年才完成處理。

政府建議未提分拆審裁權

過去獲傳媒廣泛報道的個案，例如女童周天瑜事故、雙非童腦癱案等，家屬等待動輒5年「起錶」，但到頭來可能只是「一封信交代決定」，甚至連合理解釋都欠奉。

根據政府文件，當局建議主要包含改革醫委會組成、優化處理申訴流程、強化衞生署長角色等。不過有熟悉相關政策人士分析，今次改革方向只屬「輕手」，因為去年雙非童腦癱案、醫委會拖延15年後永久終止聆訊引起社會譁然後，當時已有建議指應該把醫生行為操守審裁權分拆出來，以免醫生「球員兼球證」，但這個根本問題在今次文件隻字未提，形容「魔鬼或在細節中」。

業外委員：不應以「機密」為由 拒絕解釋醫委會工作

本身是醫委會業外委員的病人政策連線主席林志釉表示，目前醫委會有8名業外委員，但他們角色有限，不太發言或提意見，猶如「旁觀者」。他認為，增加業外委員只是其中一步，但若他們不理解醫療過程，加入後可發揮的作用不多，因此政府若推動改革，須確保他們對醫療有足夠認識，例如加入非醫生的醫護界人士。

他又指，醫委會面對輿論口誅筆伐，透明度不足是最致命，主席有責任多向公眾解說，但現時處理完個案後，「會方往往要求我哋唔好同出面講，因為係『機密』，但如果唔解釋，外面咪繼續批評醫委會。」他認為在不影響病人私隱前提下，應多解釋工作。

立法會議員陳凱欣認為，政府初步方案不算「大改革」，公眾詬病最多的醫委會秘書處行政效率、如何解決觀感問題等，政府着墨不多，當局須在周五的事務委員會上交代。她又指，部分措施毋須等修改法例已可做到，包括即時整頓秘書處、揪出3年或以上冗長個案作檢視等，同時應充分吸納申訴公署建議，作整全改革。

醫學會會長鄭志文指，政府改革建議屬初步，需有更多詳情才可評論。對於醫療投訴，他坦言醫學角度及市民觀點往往南轅北轍，舉例有病人手術期間大腸被捅穿，醫學界廣泛共識是即使無出錯，這類手術約有2%機會出現此情況，而醫療過程有否犯錯，需逐一審視，「但街外人觀點是：『唔理咩原因，總之一定要有人負責』」，容易流於口同鼻拗。

醫療是社會最重要專業之一，醫委會獲賦予法定權力處理醫生註冊、審裁等事宜，總不可能「有權無責」，特別是「醫醫相衞」遭詬病已久，難得社會有共識，更應把握機會改革。不過有圈內人提醒，香港「醫生霸權」嚴重，無論是醫學界或官員，多少有種精英主義思維，以「專業自主」迴避制度性改革，反而可能成為改革阻力。

聶風