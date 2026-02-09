《建管條例》修訂｜麥美娟 : 冀所有修訂可以「落地」 勿讓別有企圖人士滲入

為深化改革大廈管理，民政及青年事務局提出修訂《建築物管理條例》，擬限制持有代表文書(授權票)的上限、利益申報等。立法會民政及文化體育事務委員會會議今日( 9日 )舉行會議討論修例建議。民青局局長麥美娟強調本屆政府重視大廈管理工作，致力推動大廈管理改革和發展，所有修訂都需要可以「落地」，鼓勵業主親自參與和多關注樓宇管理工作，又強調修訂要平衡各方，希望不要嚇怕有赤子之心參與法團工作的人，「讓一些別有企圖的人滲入( 法團 )」。

麥美娟: 修訂可鼓勵業主參與樓宇管理 提供清晰法例減少爭執

民青局早前提出修訂《建築物管理條例》，從大型維修工程及大額採購的決定、委任代表文書、 利益申報、會議程序，以及主管當局權力的方向入手，完善大廈管理。其中局方建議若單位數目超過50個，每人可取得由業主簽署的委任代表文書數量，不得超過業主人數的2%或20份；要求法團向工程顧問及承辦商提供指定申報表格，以披露雙方的利益關係，並將相關申報資訊向全體業主公開等。

會上，麥美娟重申本屆政府重視大廈管理工作，希望在管理方面展示更積極及主動有為的角色，亦致力推動大廈管理改革和發展，政府已提出多個修訂方向，並會就此諮詢物管業界、法團、業主等。她強調，所有修訂都需要可以「落地」，需要法團管委會成員及其他業主覺得可行，期望是次修訂可鼓勵業主親自參與和多關注樓宇管理工作，並提供清晰的法例，減少業主間爭執。她又強調修訂要平衡各方，既達嚴格監管，亦要可行，希望不要嚇怕有赤子之心參與法團工作的人，而讓「一些別有企圖的人滲入(法團)」。

葉傲冬倡提交授權書時需填個人資料 聘請第三方核實真偽

民建聯新界東南葉傲冬關注設定持有授權票上限的安排，憂做法會令會議日後難以召開，認為最重要不是規管授權票數目，而是核實授權票的真偽，建議可要求市民在提交授權書時，需填寫個人資料，以便日後追查。同時聘請第三方核實授權書的真偽。麥美娟表示，授權票有其作用，但要既確保授權票既能方便會議進行，亦能反映業主意願。政府正考慮是否能聘請第三方作核實授權書的真偽。不過她坦言有關安排或適用於資源較多的大型居苑，但部分居苑規模較小可能難以承擔聘請第三方的資源。她補充，局方正思考能套用在所有居苑的方案，如透過物管公司收集並核實授權票。惟可能有極端情況，業主連物管公司都不相信，這屬當局另一個需要考慮的方向。

莊豪鋒建議要求授權書只能在簡介會上即場簽署

實政圓桌莊豪鋒建議，政府考慮要求授權書只能在簡介會上即場簽署，以便監察。麥美娟坦言有難度，指業主簽署授權書的原因可能因為其不在港或無法出席會議，故該業主很可能因同樣原因無法出席簡介會。

經民聯劉業強問及，政府會否考慮進一步收緊授權票的授權對象，從源頭控制圍標問題。麥美娟表示，現時法例沒有限定被授權人需為屋苑業主，或與屋苑有任何關係。她指社會有意見倡限制被授權對象的身分，如需為業主親屬、屋苑內其他業主等，認為上述建議確可以增加限制，但同時可能會有市民認為做法限制業主尋找其他人參與會議，帶來不便。當局希望取得平衡，既要做好監管，亦不要減低業主的參與程度，將就上述建議諮詢物管業界及業主。

身兼南區區議員、自由黨梁進指，針對大廈管理問題，政府不修例會有很多漏洞，但若捉得太緊，則會令義務參與法團工作的市民不欲繼續擔任法團。他又指現時有人惡意利用會議程序，重覆召開同一會議，問及政府會否考慮修例處理。麥美娟表示，政府在《建築物管理條例》設計時考慮到大廈屬私人產業，尊重業主自主權利。但現時社會對政府角色期望高了，惟法例目前仍有不少留白的地方，修例可令會議程序更清晰；新民黨何敬康問到政府有否要求大廈設立強制維修儲備基金的時間表。麥美娟指，會聽取社會意見再決定未來路向。

管浩鳴: 大廈管理日趨複雜且專業 倡分予房屋局處理

另外，民政及文化體育事務委員會同意向人事編制委員會建議，把一個原定在今年3月到期，用作推動《建管條例》的修訂等工作，有時限助理署長職位，轉爲常額職位。

選委界管浩鳴指，過去大廈管理議題相對簡單，但現時大廈管理涉及大維修等事宜，工作變得複雜和相對專業，雖然民青局工作做得很好，但該局仍有青年議題等不少工作要做，建議可將大廈管理工作分予房屋局處理。麥美娟表示，大維修等屬專業項目，但作為一個政府部門之間有協調、協作。

