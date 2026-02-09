Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

區議員派月曆竟變「菲律賓假期」 初九係紅日？ 民建聯黃偉憧道歉：校對疏忽

政情
更新時間：18:34 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:34 2026-02-09 HKT

有大埔區居民今日（9日）在社交平台發文，指收到民建聯大埔區議員黃偉憧派發的月曆，但發現日曆並非顯示香港公眾假期，「懷疑自己睇錯好多次，點解農曆新年假期唔係放17 、18 、19？」據圖中月曆所見，大年初九（2月25日）竟然是「紅日」公眾假期。

疑使用菲律賓華裔用月曆

有眼利網民發現，該月曆疑似用了「菲律賓華裔用月曆」，「全部紅日都接近錯哂」，連七一、國慶也非紅日。翻查資料，2月25日是菲律賓人民力量革命週年紀念（People Power Anniversary），旨在紀念 1986 年推翻馬可仕（Ferdinand Marcos）獨裁統治並恢復民主的非暴力起義。

黃偉憧道歉：深刻檢討避免同類錯誤

涉事的大埔區區議員黃偉憧隨後發聲明道歉，稱早前印製及派發的新春日曆出現錯誤資訊，向受影響街坊居民鄭重致歉。他表示，由於自己校對過程中的疏忽，導致日曆內容有誤，對各位造成混淆及不便，深表歉意。他稱誠懇接受市民批評，深刻檢討，避免同類錯誤。

 

 

