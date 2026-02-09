Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英判刑︱羅淑佩: 黑暴重創香港旅遊業 將弘揚中華優秀文化增強國家認同感

政情
更新時間：17:47 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:47 2026-02-09 HKT

壹傳媒創辦人黎智英今早( 9日 )於西九龍裁判法院被判「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」罪成， 監禁20年。文化體育及旅遊局局長羅淑佩認為裁決彰顯公義，充分反映法庭認為罪行重大，必須嚴懲。

羅淑佩: 任何危害國安行為  將受嚴厲懲處  絕不姑息

羅淑佩於社交平台發文，指黎智英多次乞求美西方國家對中央和香港特區政府實施制裁，長期利用《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥對立、煽動仇恨、美化暴力，案情更透露他提供資金支持反中亂港和「港獨」，嚴重危害國家安全，損害國家根本利益和香港市民福祉。

她表示，今天的判決向社會釋放明確、清晰、有力的訊息：任何危害國家安全、破壞社會穩定的行為，都難逃法網，將受到嚴厲懲處，絕不姑息。政府在歡迎判決的同時，也不可以掉以輕心，因為國家安全風險仍然存在，必須時刻保持警覺。

黑暴重創香港「盛事之都」國際聲譽  政府至今仍在努力扭轉修補

羅淑佩指回想2019年「黑暴」期間，香港遭受嚴重打擊。在文體旅方面，多項深受市民和旅客喜愛的大型活動被迫取消或延期，重創香港經濟，對香港作為「盛事之都」的國際聲譽亦造成重大影響。激進暴力示威、縱火、破壞公共設施等畫面被海外媒體廣泛報導甚至不斷渲染，一度令至少40個國家對香港發出旅遊警示，不少人對來港旅遊或經商的人身安全產生憂慮，大幅降低他們的來港意欲。這些破壞的影響，特區政府至今仍在努力扭轉修補中，所以更決不可「好了傷口忘了痛」。

她強調，維護國家安全，人人有責。文化體育及旅遊局將繼續積極參與維護國家安全的重要工作，同時努力推動弘揚中華優秀文化，包括全力推進中華文化節和中國通史系列展覽兩個品牌項目、設立介紹國家發展和成就的博物館及中華文化體驗館。市民能更加深入了解中華文化的博大精深，深化對國家歷史與發展的認識，便會進一步增強對國家的認同感與民族自豪感，從而主動自覺守護國家安全，確保香港長治久安，「一國兩制」行穩致遠。

