黎智英判刑｜陳茂波 : 保障國安保營商者利益 林定國：律政司依法履行憲制責任做好檢控工作

高等法院原訟法庭今日（9日）就黎智英及《蘋果日報》三家關連公司危害國家安全的案件判刑。特區政府三名司長均就判刑作出回應。政務司司長陳國基表示，法庭對黎智英這個危害國家安全的首惡分子定罪量刑，彰顯香港特區履行維護國家安全憲制責任及法治維護公平正義。財政司司長陳茂波認為，這是香港司法制度下依法公正審判的結果，任何危害國家安全、損害香港安全穩定的行為，必將受到法律的嚴正制裁。律政司司長林定國表示，律政司盡心竭力依法履行憲制責任，做好檢控工作，確保所有國安法律都能全面和準確落實和執行，令違反相關法律的人士必須依法承擔責任。

陳國基：種種惡行行為卑劣禍港極深

政務司司長陳國基表示，法庭以事實為依據，以法律為準繩，對黎智英這個危害國家安全的首惡分子定罪量刑，彰顯香港特區履行維護國家安全憲制責任，彰顯香港特區法治維護公平正義，也是多行不義必自斃法理天道的充分體現。財政司司長陳茂波則表示，這是香港司法制度下依法公正審判的結果，任何危害國家安全、損害香港安全穩定的行為，必將受到法律的嚴正制裁。

陳國基說，黎智英的罪行受到應有的法律制裁，也給全港市民尤其是青少年朋友帶來很多警示和深思，讓大家想清楚，維護國家安全事關每個人的福祉，就好像空氣和水一樣不可缺少。他指156天的審訊，855頁的判決書，鐵證如山，讓大家看清楚黎智英長期以來如何反中亂港，有預謀有組織地勾結外國勢力，出錢出力煽動社會對立、製造社會動蕩、撕裂香港，以自己掌控的《蘋果日報》等平台打「認知戰」，企圖令全港市民、尤其是青少年敵視、憎恨中央和特區政府，並乞求外國制裁中央和香港。陳國基形容種種惡行，行為卑劣，禍港極深。

陳國基又呼籲必須保持警惕，指危害國家安全的風險仍然存在，外部勢力與反中亂港分子並未罷休。他提醒廣大市民、特別是青少年，要特別小心像黎智英之流別有用心的人，利用大眾的善良和稚嫩，操弄認知和心智，扭曲動機和行為，把大眾變成實現他們邪惡圖謀的棋子。

財政司司長陳茂波於社交平台發文，指黎智英多年來以《蘋果日報》操控輿論，反中亂港、煽動對中央和特區政府的仇視、煽動分裂，以至鼓吹外部勢力干預中國內政，嚴重危害國家安全與香港社會的安全穩定，亦打擊了投資者信心以及香港國際商貿和金融中心的聲譽。今天法庭對他依法懲處，讓正義得以伸張。

陳茂波: 法庭依法懲處 讓正義得以伸張

陳茂波認為此次判刑向各界發出了明確的訊息：香港是法治社會，任何人若試圖危害國家安全、干擾法治，必會承擔嚴重的法律後果。依法保障國家安全，就是保障廣大市民在安全、穩定的環境下生活的權利和自由，同時也是保障海內外營商者和投資者的利益。

陳茂波表示，隨着《香港國安法》及《維護國家安全條例》相繼實施，香港社會恢復安寧，法治更趨穩固，國際資金持續流入、海內外企業和人才加速匯聚本港，各界對本港營商環境的信心持續提升，香港在多項國際排名都取得佳績。在努力維護好國家安全的基礎上，整個社會正集中精力拼經濟、謀發展、惠民生。今年是國家「十五五」規劃開局之年，我們將更好融入和服務國家發展大局，推動自身的高質量發展，為香港開創更美好的將來。

林定國：現階段不宜就判決內容作具體評論

律政司司長林定國在社交平台發帖，指案件或有後續法律程序，現階段不宜就判決內容作具體評論。如有需要，律政司會在後續的司法程序中，再向法庭作詳細闡述。

強調依法履行維護國安責任

林定國強調，在本案及其他所有國安案件中，律政司一直盡心竭力，依法履行憲制責任，做好檢控工作，以確保國安法能全面準確落實執行，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為及活動。聲明重申，違反相關法律的人士，均必須依法承擔責任。

林定國亦特別感謝案中所有檢控團隊成員的努力，及感謝中央和行政長官一直以來的支持和信任，未來律政司必定一如既往，上下一心，依法履職，做好維護國家安全的工作。

政務司副司長卓永興發文指，高等法院經過156日聆訊後，裁定黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪，及一項串謀發布煽動刊物罪罪成，判處監禁20年。他形容整個審判嚴守法律要求和法治精神，做到完全嚴謹、公平、公正、公開。他認為，黎智英之所以獲此重判，完全是其個人長期反中亂港，妄圖勾結外部勢力，並擔當賣國禍港領頭推手所致，與人無尤。

駁斥西方無理批評 凸顯其傲慢偏見

對於近月部分西方媒體的評論，卓永興批評該些言論屬無中生有，並罔顧香港曾發生大型暴力騷亂、案件的具體案情，以及黎智英在囚期間絲毫無損的實際情況。他認為，這些言論純粹是以大國居高臨下、政治意識形態先行的心態，盲目維護黎智英，並蠻不講理地抹黑國家和特區政府。

卓永興強調，該些媒體對黎智英乞求外國對中央和特區政府實施制裁和敵對行動的行為，視而不見、隻字不提。他認為，這些無理批評以至個別西方國家的惺惺作態，只反映出其傲慢、偏見和虛偽，無法改變黎智英犯下極重大刑事罪行的根本事實。

案件彰顯法治 籲社會警惕國安風險

就黎智英案的審訊和判刑，卓永興提出三點體會。案件的審訊過程長達52日，黎智英本人有充分機會陳情抗辯，而長達855頁的裁決書亦詳細闡釋判決理由，彰顯了香港法院的一絲不苟、公正不阿，以及對法治的恪守，是公平審訊的典範；第二，案件充分顯示國家和特區政府維護國家安全的無比決心，對違反國安的行為定必有法必依、有罪必究。他警告，任何人若存心損害國家安全，一旦行動便會面對牢獄之災，為其禍國害港的行為付出沉重代價。

第三，他呼籲社會必須明白國家安全對香港繁榮安定的重要性，並指世界近年局勢足以證明，國安問題會嚴重損害地方自主和利益。他提醒，反國安分子仍然潛伏、伺機而動，大眾須小心提防各式顛覆破壞行為，並應立即舉報可疑情況，共同捍衛家園。