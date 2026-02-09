醫委會改革︱立法會周五討論《醫生註冊條例》改革建議 醫委會：將全力配合落實

立法會衞生事務委員會本周五（13日）將開會，討論醫委會改革立法修訂建議。政府文件指，修訂方向包括改革醫委會組成、優化醫委會處理申訴流程、為醫生引入強制延續醫學教育等。

醫委會：繼續實踐「行公義 守專業 護社羣」使命

醫委會今日（9日）回覆《星島頭條》表示，如《醫生註冊條例》及其附例於日後有任何修訂，將全力配合落實，在維護公平、公開和公正的基本原則下，繼續切實履行自身職能，實踐「行公義，守專業，護社羣」的使命。

不評論有否需要修例

就有否需要修例，醫委會指屬政府及立法會權限，對此不作評論。醫委會又強調，任何針對相關法定職權的改進措施，必須合乎《條例》及其附例的法律框架下的法定程序，及遵照相關案例的法律原則和指引。