黎智英判刑｜港澳辦指彰顯法治精神：正義也許遲到但永不缺席 中聯辦：最好賀年禮物

高等法院原訟法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的總刑期為20年；其餘八名被告則被判監禁6年3個月至10年不等。港澳辦發表「港澳平」署名文章指，對黎智英的判刑充分體現香港特區維護國家安全的堅定意志，有力彰顯法治精神，這項判刑嚴正有力宣示：「無論是誰，膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲。」

港澳辦：展現香港法治的成熟堅韌、無可指摘的公信力

文章指，黎智英案150多天的庭審揭露，黎智英不僅自己公開招徠外部勢力干預，聲稱「非常需要外國的勢力讓我們撐下去」、「為美國而戰」，而且支持資助有關組織進行國際遊說，乞求外部勢力製裁中國和香港特區。黎智英也操縱輿論工具，肆意煽動香港社會對中央政府和特區政府的仇恨、煽動市民非法抗爭、煽動暴力。這些行為和活動嚴重違反香港國安法和香港相關法律，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重衝擊特區憲制秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定。

香港特區法院根據事實和法律對黎智英作出定罪，確認其為涉案罪行主腦，按照其罪行嚴重程度，依法律規定予以公正判刑，是貫徹法治的必然要求。「也應當指出的是，黎智英案的審理公開透明、程序嚴謹，被告訴訟權利依法受到保障，法院獨立進行審判不受任何干涉，展現香港法治的成熟堅韌和無可指摘的公信力。」

批黎智英幕後黑手推動港版顏色革命

文章又指，對黎智英判刑充分反映香港社會對反中亂港首惡分子的同仇敵愾，有力伸張公理正義，人們早已認清，黎智英從來不是所謂「爭取自由民主人權的鬥士」，而是損害國家根本利益和香港市民福祉的罪魁禍首、漢奸國賊。「作為一系列反中亂港活動的主要策劃者、組織者、參與者，黎智英的惡行對香港、對國家造成了深刻的危害。」

特別是其以幕後黑手推動修例風波演變成港版顏色革命，造成香港一度「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，社會秩序和法治秩序受到嚴重破壞，經濟發展和民生福祉受到嚴重傷害，國際形象和競爭優勢受到嚴重損害，道德文明和青年一代受到嚴重毒害，讓香港幾乎跌入萬劫不復的深淵，「香港社會對此徹骨之痛永忘。如今黎智英終於受到嚴懲，再次印證一句警言：正義也許會遲到，但永遠不會缺席。」

香港中聯辦發言人表示，堅決支持特區履行維護國家安全的憲制責任，堅決支持香港特區維護國家主權、安全、發展利益，依法懲治危害國家安全的犯罪行為和活動，堅決支持香港特區司法機構對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪行作出公正判刑。

發言人表示，此次判刑充分彰顯司法公正和法治權威。香港特區司法機構此前公布的855頁定罪裁決判詞表明黎智英是反中亂港團夥「主腦」，鐵證如山、罪孽深重，而且在香港國安法實施後仍不收手，在保釋和還押期間仍繼續從事犯罪活動，在審訊過程中拒不認罪。「我們注意到，香港居民沒有忘記黎智英操控輿論工具恣意『洗腦』，沒有忘記黎智英縱暴煽暴、鼓吹『攬炒』『私了』，沒有忘記黎智英公開叫囂『為美國而戰』，沒有忘記黎智英配合外部勢力策動『顏色革命』，把香港特區推到極危險境地。」

發言人指，香港特區司法機構依法懲處黎智英及其他犯罪分子，有力維護國家安全，有效彰顯法治精神，得到香港社會各界和廣大市民同聲支持，有市民網上發聲認為「這是香港最好的賀年禮物」。

發言人又指，此次判刑充分體現特區依法懲治危害國家安全犯罪行為和活動的堅定決心和堅強意志。在黎智英案依法審理、公正裁決過程中，美英等國家的一些政客無視國際關系基本準則，無視自身國家在國家安全方面設置的嚴刑峻法，無視黎智英案的確鑿罪證，與竄逃海外的反中亂港分子沆瀣一氣，公然為黎智英撐腰張目、包庇美化、幹預施壓，妄圖為其開脫罪行，粗暴幹預中國內政和香港司法，充分暴露其野蠻本性和「雙標」醜態。

證明「外部勢力和卑劣伎倆枉費心機」

事實再次證明，外部勢力和反中亂港分子卑劣的伎倆把戲終究是枉費心機、竹籃打水。在黎智英案審理過程中，香港特區政府堅定維護國家安全，對外部勢力的粗暴干涉、攻擊抹黑給予了強烈譴責、嚴正反駁；香港特區司法機構無畏幹擾、無懼恫嚇，對黎智英案進行公平審訊、依法判刑，堅決捍衛法治精神、司法公義。

發言人強調，「一國兩制」實踐已進入新階段，在香港國安法和《維護國家安全條例》等法律護航下，香港特區治理效能不斷提升、經濟民生持續改善、融入和服務國家發展大局的步伐全面加快、國際社會認可更加廣泛，高質量發展開啟新篇章，由治及興邁出新步伐。中聯辦將一如既往支持香港特區依法防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動，捍衛香港風清氣正人心齊的社會氛圍，促進香港長期繁榮穩定。

駐港國安公署 : 判刑結果彰顯國安法治權威 捍衛香港法治精

駐港國安公署表示，堅決支持香港司法機關依法對黎智英案作出量刑裁決，對黎智英串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等犯罪行為予以懲治，認為判刑結果彰顯國安法治權威，捍衛香港法治精神。

公署表示，黎智英勾結外部勢力危害國家安全的犯罪事實清楚，證據確實充分，程序公開透明、嚴謹合規、公平公正，黎智英各項合法權利得到保障。案件審理過程充分表明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的代理人和馬前卒，是「修例風波」的幕後「推手」，是名副其實的反中亂港首惡分子，是串謀勾結外部勢力危害國家安全等三項控罪的主腦。

國安公署表示，依法維護國家安全，嚴懲危害國家安全的犯罪行為，世界上任何一個國家或地區都責有攸歸。香港特區依法懲治危害國家安全犯罪分子，捍衛法治尊嚴，維護司法正義，於法有據、於理應當。

公署指個別西方國家政客無視本國在維護國家安全上的嚴刑峻法，無視黎智英案鐵證如山和罪孽深重，打著「人權」「自由」的幌子，公然為黎智英撐腰張目，以制裁相威脅，粗暴干預香港司法。在黎智英被定罪後，仍然叫囂要求「立即無條件釋放」，充分暴露其蠻橫踐踏法治精神、破壞香港司法獨立的虛偽「雙標」，坐實其與黎智英的深度勾連關係。