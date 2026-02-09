特首政策組辦數字金融座談會 商香港服務國家金融強國建設路徑

特首政策組舉行數字金融座談會，匯聚本地和內地的數字金融重要持份者，包括中國人民銀行金融研究所的研究團隊和圓幣科技董事會主席、第三代互聯網（Web3.0）發展專責小組成員、金管局前總裁陳德霖等，聚焦探討香港如何在數字金融的應用場景、平衡監管和發展、對接內地數字金融基建和協同發展三方面貢獻國家金融強國建設。

出席會議的還有Race Capital合夥人及Web3 Harbour諮詢委員會成員楊珮珊、IDA 愛達聯合創始人及Web3 Harbour政策與監管小組委員會聯席主席李凱翔、微眾科技數字金融總監姚輝亞、螞蟻集團的兩名代表，分別為戰略業務副總裁王博及 Web 3產品主管張晨光，中國人民銀行金融研究所的代表則透過線上參與。

與會者聚焦探討三大範疇

與會者聚焦探討三大範疇，包括探討香港如何推動數字金融的應用、探討如何平衡監管和發展，及探討香港與內地數字金融基建的對接和協同發展。

於探討香港如何推動數字金融的應用方面，與會者圍繞香港數字金融的應用進行討論，認為香港已具備良好的技術基建基礎、活躍的市場參與者和不斷演進的政策環境，未來核心在於繼續探索數字金融的不同應用場景，讓數字金融從金融領域創新走向服務於行業和實體經濟的需要。

有與會者提及建設新一代數據及支付基建和提高金融科技系統韌性和安全性的重要性。基於此，與會者進一步探討香港在現有基礎上，推動資產代幣化向更廣泛的現實世界資產延伸的潛力和可能性。這不僅限於傳統金融產品，更可探索貴金屬、可再生能源等資產的數字化，通過數字技術解決傳統資產流動性不足、交易環節繁瑣等痛點，讓數字金融真正服務於實體經濟，這一方向也得到了許多內地與香港業界代表的認同。

而探討如何平衡監管和發展上，與會者認同，政府和不同部門在數字金融方面的協同為平衡監管與發展提供了有效路徑。基於此，與會者進一步探討提出，香港未來可探索三個方向：一是擴展數字金融的產品和服務類型，對接全球流動性，以滿足多樣化投資需求；二是將合規要求與國際標準看齊，打造安全且具競爭力的生態；三是提高數字錢包監控和非法活動追蹤等能力，以凝聚市場信任，確保市場保持穩健和韌性。

至於探討香港與內地數字金融基建的對接和協同發展，香港與內地已在數字金融基建對接方面持續推進，數字人民幣跨境支付試點範圍持續擴大，透過「轉數快」實現數幣錢包增值與跨境零售支付便捷化。而「跨境支付通」則完成內地網上支付清算系統與香港「轉數快」的互聯互通。

與會者認為，在上述已有成果的基礎上，香港作為國家金融安全的「試驗田」和跨境「超級聯繫人」和「超級增值人」，在兩地合作方面仍有巨大的深化空間。放眼未來，與會者認為央行數碼貨幣跨境網絡合作、數字人民幣等不同應用場景的對接和持續創新等都是值得深入探討的課題。

黃元山：以金融高質量發展 助力國家金融強國建設

國家「十五五」規劃建議明確提出「加快建設金融強國」，並提出「完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，暢通貨幣政策傳導機制。特首政策組組長黃元山表示，香港作為國際金融中心，具備制度銜接、監管成熟、市場開放等獨特優勢，可在國家數字金融創新與風險防控中發揮關鍵作用。

他認為，香港一方面可扮演「防火牆」角色，通過健全的跨境對接與風險管控機制，為國家金融安全提供緩衝與保障；另一方面，作為「試驗田」，香港可在數字貨幣（如央行數碼貨幣、穩定幣、代幣化存款等）、數字人民幣等跨境支付、金融科技監管沙盒等領域率先試點，為國家推動數字金融創新積累實踐經驗。

香港承擔「國際接軌器」職能

同時，他認為香港可作為內地與全球市場之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，承擔「國際接軌器」的職能，其中一個例子是香港特區正在與包括內地在內的全球不同地區合作進行「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）項目，推動便利企業的跨境交易和結算等實體經濟需求。

另外，香港可將內地在支付、跨境貿易等方面成熟的數字金融技術、產品與服務，通過香港的國際化市場網絡推向全球，助力國家爭取數字金融領域的國際定價權與話語權。香港亦可憑藉與國際接軌的規則體系和開放的資本市場環境，吸引全球頂尖的數字金融企業、技術人才與流動性集聚，引入國際先進的行業標準、創新模式與風險管理經驗，為內地數字金融高質量發展注入全球智慧。

展望「十五五」，他指，香港可發揮其在數字金融領域的先行優勢，不僅服務於國家金融強國的建設目標，更要在全球數字金融格局中，助力國家鞏固拓展數字經濟競爭力和影響力，以高品質金融發展支撐國家現代化進程。

