梁振英：香港必須考慮國家所需 加強民間外交工作

政情
更新時間：10:44 2026-02-08 HKT
發佈時間：10:44 2026-02-08 HKT

全國政協副主席、前行政長官梁振英表示，在現時國際大變局下，國家需要更多朋友，鞏固現有的朋友關係，亦要結交新朋友。香港發展的同時必須考慮國家所需，特區有很多民間外交工作可以做，即「民心共享」，包括在文化、藝術、體育及教育上做更多國際交往。

工作已發展至四大洲、10個國家

梁振英今早（2月8日）在商台節目上表示，由他領導的共享基金會成立至今近8年，工作已發展至四大洲、10個國家，提供8個類別的援助，估計今年還會增加3個國家。共享基金會的工作不只是捐物資，還會身體力行服務，觀察其他國家的公共醫療出現甚麼問題，思考解決方法，再不斷檢討；亦要不落俗套，不能根據大型國際機構財雄勢大的做法。

他又稱，基金會的青年交流計劃十分受歡迎，不時帶領本港大學生，到較不發達的國家交流，改變了學生的情懷及視野。早前邀請東帝汶大學醫科生來香港和澳門，並到澳門實習，基金會早前又與中大、港大及理大簽署合作備忘錄，協助3間大學的學生更穩定和經常地參與援助工作，在香港學習「仁術」，出外就學習「仁心」。梁振英亦指，青年人很需要通過實習，知道什麼叫作今時今日的中國，擴闊視野。

