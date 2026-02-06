宏福苑大火︱民青局辦區議員培訓班 麥美娟促提升大廈管理防悲劇重演

民政及青年事務局（6日）在政府總部舉行2026年度第一次區議員培訓班，聚焦大埔宏福苑大火後的支援及應對工作，促請議員汲取教訓，在日常工作中協助提升大廈管理效能，並加強與地區委員會和關愛隊的協作，以防止同類事故再次發生。民青局局長麥美娟寄語區議員，繼續加強與居民的溝通和接觸，親身聆聽居民的「急難愁盼」，做到早發現、早介入、早解決市民面對的問題。

宏福苑大火︱地區有效動員「三駕馬車」

麥美娟於會上分享政府在宏福苑大火後的處理工作，當中包括即時開放社區會堂作庇護中心、動員關愛隊協助居民、發放應急援助，以及協調酒店及青年宿舍等提供短期住宿。她指出，政府首次引用《建築物管理條例》，申請解散宏福苑原有的法團管委會並委任管理人，以釐清法律責任及帳目。她表示，今次事故突顯了完善地區治理後行政主導的優勢，民青團隊與地區「三駕馬車」能有效動員。

麥美娟續指，政府正全面檢討《建築物管理條例》，初步擬定五大修訂方向，未來將諮詢業界及透過區議會大廈管理工作小組收集地區意見。她提醒，區議員作為地區治理前線，應主動協助有需要的業主和居民處理大廈管理相關事宜，亦要好好利用區議會的大廈管理工作小組向政府提出建議，希望各位區議員能與政府共同推動大火後改革工作，建設更安全的香港。