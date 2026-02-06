財政預算案2026︱C15+倡累進子女免稅額谷生育 放寬百元印花稅範圍至$600萬樓

立法會C15+議員今日（6日）與財政司司長陳茂波會面，提出新一份財政預算案的建議。多名議員提出累進式子女免稅額、延長初生子女可享額外免税額兩年的措施，以鼓勵生育；亦希望可增設外傭免稅額；推出「夜間消費券」；放寬100元印花稅適用範圍，由現時樓價400萬增至600萬等。

陳紹雄：須推出港版五年計劃

C15+召集人、選委界陳紹雄表示，香港未來要更好融入及服務國家發展大局，離不開緊密對接「十五五」規劃，故必須推出一個港版的五年計劃。他認為要善用香港所長，必須以「輕資產、重服務、強聯動」的創新模式，與大灣區其他城市強強合作，驅動人工智能、自動駕駛、低空經濟、氫能經濟等戰略性新興產業，搭建香港成為內地企業「出海」至「一帶一路」及東南亞等國家的首選平台。

吳傑莊倡推「累進式子女免稅額」

C15+副召集人、選委界吳傑莊建議，推行「累進式子女免稅額」，合資格的第1名至第9名子女每名可獲的子女免稅額由13萬元增加至15萬元，其後分級實行累進安排；亦建議以電子形式發放「夜間消費券」，透過電子及儲值支付工具發放給合資格市民，只限晚上9時後使用，使用限期為3個月，以促進晚市消費，幫助餐飲、酒吧、零售、戲院、娛樂場所等受夜間人流影響較大的行業。

C15+副召集人、選委界林筱魯表示，財政環境有好轉，建議財政司將以往一年一計的方式，變為看得更長遠一些，亦可承接「十五五」規劃，推動四大工程，包括社會結構維新工程、經濟結構重構工程、城市管理系統的更新工程、行政系統的改善工程，認為現在透過人工智能賦能，這些範疇的工程可以有更系統的更新或改革。

記者：郭詠欣