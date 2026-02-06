大棋盤｜議員駕車又「出事」區會主席書面提醒

近期涉及交通規例的議題特別受關注，除了安全帶「立錯法」風波，公職人員的駕駛行為及態度亦引起熱論。新民黨立法會議員陳家珮早前逆線行車，外界關注新成立的「立法會監察委員會」會否開file，據聞監委會昨日開會，但暫未討論到陳家珮案件。不過違例事件一不離二，有工聯會區議員被揭把座駕泊上行人路，警覺性仍有待提升。

陳家珮本身是監察委員會委員，但昨日會議無討論逆線行車風波，因此毋須避席。據悉，會上主要確立處理《議員守則》、投訴事宜等原則，收集各板塊意見。有議員反映，不少人關注日後會否事無大小，輕微違例都要上報監委會，例如違例泊車或其他無心之失，建議訂定清晰門檻，會上未有定論。

有非委員會的議員認為，啟動調查門檻難一概而論，同一樣違例事項，影響會有分別，「例如大家都逆線行車，有撞同無撞可以差好遠；就算違泊，如果當事人被發現態度惡劣，即使只係輕微違例，都一樣抵罰。」他指最重要是「合理性」，視乎個案細節，相信很多專業團體有類似內部指引可參考。

近日公職人員行為操守廣受關注，無獨有偶，葵青區議員、工聯會「小花」周潔莹，被發現其座駕停泊於石籬邨地下，阻塞消防通道。她解釋當時為處理大量揮春街站物資，無法「入𨋢」，於是「貪方便」委託保安開啟消防閘讓她通過，承認錯誤並致歉。

跟逆線行車相比，違例泊車本身是400元「牛肉乾」可處理的事，性質較輕微，但若然停泊在緊急通道，後果可大可小，作為公職人員，理應更加知法守法，樹立榜樣。《區議員履職監察制度指引》訂明，區議員必須守法，時刻注意個人言行，確保符合公眾期望，不能作出有損區議會聲譽的事情。屯門區區議員葉吉江前年駕車逆線撞向的士，酒精呼氣測試超標，承認危險駕駛罪被判處200小時社服令兼停牌半年，民青局後來委任監察委員會調查事件，去年9月決定把他停職一周，期間停發薪津。

周潔莹2023年於葵涌東地方選區，以近七千票成功當選，是本屆區議會最年輕的直選議員。有工聯會中人指，會內資深人物事發後已跟周潔莹溝通，提醒她區議員作為市民表率，要注意個人形象、奉公守法，標準要設得更高，「寧可活動稍有延遲，總比違例被發現來得好，要懂分輕重」。

葵青民政事務處回覆指，政府十分重視區議員的行為操守，葵青民政處在知悉事件後已即時嚴肅跟進，向周潔莹及房屋署了解情況，並嚴正提醒她必須更謹慎行事，不能有負市民對區議員的期望。政府知悉周潔莹已就此向公眾致歉，並承諾日後會嚴格遵守規定。葵青區議會主席亦會書面嚴正提醒周潔莹。

有政圈中人認為，違泊性質不算嚴重，未至於要「勞師動眾」高調懲處，但始終觀感欠佳，市民亦會質疑「為何區議員有特權要求保安開閘」，值得警戒。他指陳家珮逆線行車事件剛發生不久，社會對代議士言行非常關注，風頭火勢更要小心為上。

聶風

