Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「置易付」2.28擴展至二手住宅買賣 律師會湯文龍：律師在交易中為客戶把關

政情
更新時間：22:49 2026-02-05 HKT
發佈時間：22:49 2026-02-05 HKT

應香港金融管理局的邀請，律師會會長湯文龍代表香港律師會出席「置易付」聯合新聞發布會。「置易付」將於2月28日正式擴展至二手住宅物業買賣。香港律師會一直就此項建議作出深入研究，並向銀行公會提供專業的法律及實務意見。這項安排是現行制度下新增的一個便捷、可靠的付款選擇。

「置易付」是一項電子支付安排，讓買賣雙方可選擇經此方式完成交收。系統透過銀行間直接電子過數，從而加快款項交收的流程。

湯文龍在聯合新聞發布會上表示，「置易付」並非一項全新概念，現時在轉按交易都可以選用，運作順利。隨着電子支付在香港愈趨普及，香港律師會認為，這項安排擴展至二手住宅物業買賣，是順應時代發展及科技進步的自然趨勢。香港律師會表示支持。

他強調，不同支付方式適合不同交易，每宗物業交易的情況均有所不同，律師在交易中為客戶把關，提供法律意見，協助妥善管理風險。

這項政策倡議由香港銀行公會提出，香港律師會一直就此項建議深入研究，轄下委員會已詳細審視所有建議及相關文件，在政策推出前，就操作、流程及技術層面向銀行公會提出多項實務意見及專業建議。

香港律師會將會繼續與香港金融管理局、銀行公會及其他持份者緊密合作，並會在需要時提供專業意見，確保制度持續完善，惠及市民。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
7小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
7小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
15小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
5小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
11小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
9小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
11小時前