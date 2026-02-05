「置易付」2.28擴展至二手住宅買賣 律師會湯文龍：律師在交易中為客戶把關

應香港金融管理局的邀請，律師會會長湯文龍代表香港律師會出席「置易付」聯合新聞發布會。「置易付」將於2月28日正式擴展至二手住宅物業買賣。香港律師會一直就此項建議作出深入研究，並向銀行公會提供專業的法律及實務意見。這項安排是現行制度下新增的一個便捷、可靠的付款選擇。

「置易付」是一項電子支付安排，讓買賣雙方可選擇經此方式完成交收。系統透過銀行間直接電子過數，從而加快款項交收的流程。

湯文龍在聯合新聞發布會上表示，「置易付」並非一項全新概念，現時在轉按交易都可以選用，運作順利。隨着電子支付在香港愈趨普及，香港律師會認為，這項安排擴展至二手住宅物業買賣，是順應時代發展及科技進步的自然趨勢。香港律師會表示支持。

他強調，不同支付方式適合不同交易，每宗物業交易的情況均有所不同，律師在交易中為客戶把關，提供法律意見，協助妥善管理風險。

這項政策倡議由香港銀行公會提出，香港律師會一直就此項建議深入研究，轄下委員會已詳細審視所有建議及相關文件，在政策推出前，就操作、流程及技術層面向銀行公會提出多項實務意見及專業建議。

香港律師會將會繼續與香港金融管理局、銀行公會及其他持份者緊密合作，並會在需要時提供專業意見，確保制度持續完善，惠及市民。