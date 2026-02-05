創科局常秘蔡傑銘訪河套深圳園區 共同推進「四流」便捷流動 強強聯手響應「十五五」

創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘，今日（5日）到河套深港科技創新合作區深圳園區，與河套園區發展署就港深兩地河套合作區的協同發展交換意見，特別是共同推進在河套香港園區和深圳園區試行專屬跨境政策措施，讓人員、物資（例如生物樣本）、資金、數據等「四流」在區內便捷流動。

港深「強強聯手」 響應國家對高質量發展和科技自立自強目標

蔡傑銘感謝河套發展署一直以來與特區政府及香港園區公司緊密配合，讓「一區兩園」的協同效應得以加速體現。港深兩地會繼續「強強聯手」，以響應「十五五」規劃建議中國家對高質量發展和科技自立自強的目標要求。

打造河套合作區成開闢制度與政策創新的試驗田

蔡傑銘亦到香港科學園深圳分園參觀，並與進駐的香港企業代表會面，了解他們在跨境發展的最新情況。他鼓勵企業善用河套合作區「一國兩制」下「一區兩園」的獨特優勢，把握跨境專屬政策與便利流動的機遇，積極對接內地龐大市場與產業鏈，同時連結國際創新資源。

蔡傑銘表示，隨著香港園區於去年12月正式開園，河套合作區正從藍圖邁向實質發展新里程。他期待與河套發展署同仁進一步深化對接，在機制創新、產業協同、生態共建等方面務實推展，拆牆鬆綁，推動創新要素跨境流動，共同將河套合作區打造成開闢制度與政策創新的試驗田，以及世界級創新平台。

圖片：創科局FB