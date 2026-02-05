Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

創科局常秘蔡傑銘訪河套深圳園區 共同推進「四流」便捷流動 強強聯手響應「十五五」

政情
更新時間：19:27 2026-02-05 HKT
發佈時間：19:27 2026-02-05 HKT

創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘，今日（5日）到河套深港科技創新合作區深圳園區，與河套園區發展署就港深兩地河套合作區的協同發展交換意見，特別是共同推進在河套香港園區和深圳園區試行專屬跨境政策措施，讓人員、物資（例如生物樣本）、資金、數據等「四流」在區內便捷流動。

港深「強強聯手」 響應國家對高質量發展和科技自立自強目標

蔡傑銘感謝河套發展署一直以來與特區政府及香港園區公司緊密配合，讓「一區兩園」的協同效應得以加速體現。港深兩地會繼續「強強聯手」，以響應「十五五」規劃建議中國家對高質量發展和科技自立自強的目標要求。

打造河套合作區成開闢制度與政策創新的試驗田

蔡傑銘亦到香港科學園深圳分園參觀，並與進駐的香港企業代表會面，了解他們在跨境發展的最新情況。他鼓勵企業善用河套合作區「一國兩制」下「一區兩園」的獨特優勢，把握跨境專屬政策與便利流動的機遇，積極對接內地龐大市場與產業鏈，同時連結國際創新資源。

蔡傑銘表示，隨著香港園區於去年12月正式開園，河套合作區正從藍圖邁向實質發展新里程。他期待與河套發展署同仁進一步深化對接，在機制創新、產業協同、生態共建等方面務實推展，拆牆鬆綁，推動創新要素跨境流動，共同將河套合作區打造成開闢制度與政策創新的試驗田，以及世界級創新平台。

圖片：創科局FB

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
6小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
8小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
12小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
4小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
2小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
8小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
4小時前