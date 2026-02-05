財政預算案2026｜陳曼琪倡投放資源舉辦國際法律盛事 增設託兒開支免稅額及首次置業印花稅豁免

由17位立法會議員組成的G19今日( 5日 )與財政司司長陳茂波會面，議員陳曼提出財政預算案建議，以「創新經濟拼發展 民生福利要到位」為主題，涵蓋8大範疇、48項建議，重點鞏固香港國際法律及爭議解決服務地位、協助中小企分享政策紅利、加速北部都會區河套發展、促進年輕人向上流動，並為婦女兒童、長者、照顧者打造家庭友善環境。

投放資源舉辦國際法律盛事

建議重點包括投放資源舉辦國際法律盛事，例如國際論壇、高峰會、展覽等，匯聚國際法律組織與人才，鞏固提升香港國際法律及爭議解決樞紐地位；專項撥款律政司建設智能化香港國際法律事務大樓；加大支援「香港國際法律人才培訓學院」發展；加大支援「香港國際法律人才培訓學院」發展設立「法律科技設備免稅額」；支持由律政司主導的跨專業界別出海服務，以及開發香港法律執業者專屬「普通法人工智能大平台」。

增加稅務寬減力度 支援中產家庭 鼓勵生育

她又建議增加稅務寬減力度，支援中產家庭，鼓勵生育，包括提高個人薪俸稅寬減額度、差餉減免；提高有子女家庭免稅額、延長初生子女額外免稅額至三年，增設「託兒開支免稅額」、「聘用外籍家庭傭工免稅額」、「子女學校書簿津貼免税額」等，並寬減物業印花稅，研究樓價港幣500萬以下徵收印花稅港幣

100元，增設「首次置業」印花稅豁免或退稅措施，助力本地青年及年輕家庭「上車」。

陳曼琪認為應增撥資源予婦女事務委員會及婦女事務專員，制定「香港婦女全面發展藍圖」，完善全港託兒多元化服務；保障婦女基層中西醫醫療服務，增設骨質疏鬆篩查等；同時建立數智化「家庭及婦女資訊平台」建設數智化一站式「家庭及婦女資訊平台」，包括如AI機器人客服，平台目前主要提供資訊分享，建議整合職業再培訓補貼、育兒津貼、創業支援及職位配對等服務，令婦女能夠獲取更多就業創業、家庭服務的實用資訊。

增加「長者醫療券」金額至2,500元 累積金額上限增至1萬港元

長者服務方面，她倡構建智慧養老，派發一次性「樂齡消費券」、設「樂齡產品子女免稅額」等，並加快建設「獨居長者、雙老家庭數據庫」和「支援照顧者資料平台」；增加「長者醫療券」金額至2,500港元，累積金額上限增至1萬港元 ;「關愛基金」下設老戰士關愛基金。

在拼經濟謀發展方面，她建議設「中小微企購置科技設備及AI應用免稅額」，鼓勵中小微企升級轉型，助力跨境電商業務，推廣香港品牌；建設「河套新型經濟國際仲裁地」，推動服務新型經濟的國際仲裁規則。