私家車泊屋邨行人路 阻塞消防通道 區議員「小花」周潔莹認衰道歉 一原因解釋違例

新民黨立法會議員陳家珮早前被發現在灣仔逆線行車，引起熱議，社會亦關注議員行為操守，以及公眾形象。不過，在風頭火勢下，有區議員亦明知故犯，疑將私家車停泊在公共屋邨行人路、阻塞消防通道。

涉事車輛停泊其議辦旁邊 涉阻塞消防通道

工聯會葵涌東區議員周潔莹日前被當區居民發現，將其私家車停泊在葵涌石籬邨消防通道旁的行人路，被質疑「唔明點解議員明知故犯？」有街坊向網媒《葵衷區報》報料，指見到周潔莹駕駛涉事車輛停泊在其議辦旁邊的行人路，但該處屬消防通道，一直禁止普通車輛駛入，只有消防車才可進入。

周潔莹承認並致歉：很多街站物資要落貨

周潔莹回覆《星島頭條》查詢時表示，事發當日的確因急於將大量貨物搬回辦事處，而違規使用了消防通道。她對此直言：「我很抱歉，觀感同規矩都唔啱。」承諾日後會嚴格遵守規定。

當被問及為何不惜違規停車，周潔莹詳細解釋了當時的困境。她指出，車上載有「五張檯、四箱嘢、兩袋物資、一個龍門架」，加上是人流高峰期，因此才會這樣做。她補充，現時願意幫忙的義工大多上了年紀，難以負擔重物。若按正常程序在停車場卸貨，若不乘坐升降機，需走上一段長達六至七分鐘的大斜路才能到達辦事處，而如此大量的貨物絕非一兩轉可以搬完，情急之下才作此決定。

否認特權：保安因知悉困難而施援

據了解，車輛要駛至上述位置，須從石梨街駛入消防通道，路口由鐵鍊封鎖，再有消防閘，列明「不可阻塞」。換言之，周潔莹若需駛入其議辦旁邊，須由保安專程為她「開閘」。

對於有意見質疑她是否利用議員「特權」，要求保安開啟消防閘門，周潔瑩回應稱「不知道怎樣去定義特權」。她表示，當時純粹是因為遇到困難，而保安人員亦是在知悉其處境後才出手協助。她強調，這是一次偶然事件，平日絕不會這樣做，因為她清楚知道該處是消防通道，而且開啟閘門的過程亦相當麻煩。

她又呼籲大家不要怪責保安：「因為嗰時，佢知道我哋有困難，我哋問佢攞鎖匙，佢先開。有人投訴，佢（保安）都叫我收走架車，我都即刻出去。所以都唔好怪保安，佢都好盡責。」