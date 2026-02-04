中大醫院｜田北辰質疑財政預測誤差嚴重 倡政府考慮收回以私家模式營運

中文大學醫院財政狀況一直引起關注。實政圓桌召集人田北辰今日（4日）在社交平台發文，質疑中大醫院的財政管理能力，指該院去年提交的營運預測與實際結果出現嚴重落差，誤差高達1億3100萬港元。他認為政府必須預先制定備用方案（Plan B），考慮收回醫院以私家模式營運，以免問題無限期拖延。

田北辰指，中大醫院於去年2月向立法會要求將還款期再順延3年至2028年，當時他已質疑院方的財務推算並不現實。院方當時預測2024/25財政年度下半年能轉虧為盈，錄得2,300萬港元盈利，從而將全年虧損縮減至5,400萬港元。

中大醫院上年度蝕1.85億港元。資料圖片

田北辰指，實政圓桌議員莊豪鋒今日在立法會提問有關中大醫院財政，結果最新公布的數據證實了自己的擔憂，2024/25年度下半年實際錄得虧損1億800萬港元，全年實際虧損達1億8,500萬港元，與院方去年推算的數字相差1億3100萬港元，情況「離譜」。

他又指，立法會此前已批准還款期延至2028年，決議無法撤回，若醫院繼續以這種態度進行財政預測，極有可能在2028年前再次編造「收支平衡」的假象，從而要求「再拖3年」開始還債。