何君堯初嘗「大主席」滋味？ 一原因陳振英「坐正」主持大會｜Kelly Online

政情
更新時間：16:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:02 2026-02-04 HKT

立法會會議廳內正中位置一向是立法會主席的座位，根據慣例與《議事規則》，除主席外，其他人士均不可坐在該座位上。選委界議員、內會副主席何君堯在今日（4日）大會討論議員議案時，第一次坐上主席位；而內會主席陳振英亦代替立法會主席李慧琼主持今早前廳交流會及大會。

原來身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼今早離港赴京出席人大常委會，缺席前廳交流會及大會會議，所以前廳交流會及立法會大會分別由陳振英及何君堯主持。

立法會會議座位表

立法會會議的座位表一向有規有矩。立法會主席於會議廳的主席台上主持立法會會議時，其餘89名議員於會議廳內也有指定座位，他們坐在主席左方和前方的座位。

至於官員出席立法會會議時，則會坐在主席右方的座位，其中第一行由左起分別是政務司司長、律政司司長及財政司司長的座位，其他官員則沒有指定座位。

現有主席座椅背後木板鑲有國徽及區徽

至於主席位置，回歸前的立法局主席座位上，刻有聖愛德華皇冠，該座位已於1997年6月30日後送交香港歷史博物館。現有主席座椅背後的木板鑲有中華人民共和國國徽，及香港特區的區徽。

記者：李健威

