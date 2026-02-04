前廳交流會︱新一屆議會首次舉行 陳茂波帶隊商討如何主動對接「十五五」規劃

新一屆立法會開局至今已經一個月，前廳交流會今早（4日）首次舉行，由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接國家「十五五」規劃，及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。

討論包括對接「十五五」及提升香港國際地位

由於身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼離港赴京出席人大常委會，今次前廳交流會由內會主席陳振英主持。

前廳交流會分兩個討論小組，當中由財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及創科局局長孫東在推進產業發展方面，香港可如何更好融入和服務國家發展大局，以主動對接十五五規劃與議員交流；財庫局局長許正宇、運物局局長陳美寶、商經局局長丘應樺則探討香港應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。

運物局局長陳美寶離場時未有回應傳媒提問有關何時刪除安全帶法律條文。

記者：李健威