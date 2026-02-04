Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前廳交流會︱新一屆議會首次舉行 陳茂波帶隊商討如何主動對接「十五五」規劃

政情
更新時間：10:16 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:16 2026-02-04 HKT

新一屆立法會開局至今已經一個月，前廳交流會今早（4日）首次舉行，由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接國家「十五五」規劃，及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。

討論包括對接「十五五」及提升香港國際地位

由於身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼離港赴京出席人大常委會，今次前廳交流會由內會主席陳振英主持。

前廳交流會分兩個討論小組，當中由財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及創科局局長孫東在推進產業發展方面，香港可如何更好融入和服務國家發展大局，以主動對接十五五規劃與議員交流；財庫局局長許正宇、運物局局長陳美寶、商經局局長丘應樺則探討香港應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。

運物局局長陳美寶離場時未有回應傳媒提問有關何時刪除安全帶法律條文。

記者：李健威

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
22小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
20小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
17小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
3小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
17小時前
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
即時國際
5小時前
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
親子
2026-02-03 07:15 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
21小時前