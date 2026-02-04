大棋盤︱新議會首辦「學習會」 議員盼以安全帶風波為戒 「別為個人政治前途失卻監察功能」

立法會主席李慧琼上任後有不少新搞作，本周一首次與議員舉行「學習會」，一同學習中央港澳辦主任夏寶龍有關「堅持和完善行政主導」的發言。今次學習會正合其時，事關近日爆出安全帶規例「立錯法」風波，除了行政部門要「孭飛」，立法會的把關角色亦備受質疑。據聞，多名有份發言議員都提到，今次事件為議會帶來深刻教訓，盼引以為戒。

在高舉「行政主導」的新時代，議員支持政府施政是理所當然，但如何做到監督不越位，為政府「補台」甚至協助糾正錯誤，而非一味求快，對代議士而言不易拿捏。

逾20名議員發言 半數人提及「安全帶之亂」

李慧琼昨日發帖提及，在學習會上期望與議員一起做好五大工作，包括認真做好審議法例工作、切實做好調研、多「落區」等，強調「議員既要妥善監督把關，有需要時亦要協助政府補位，務求法例更具操作性，利民而非擾民」。究竟安全帶立法為何會甩轆，至今仍未有權威說法，只見有議員自認責無旁貸，亦有人質疑運物局、律政司涉及行政失誤。李慧琼的帖文留言，幾乎一面倒是「負評」，質疑為何立法會未有把好關。

據聞，前日的學習會約有20多名議員發言，包括政黨代表，其中捲入逆線行車風波的新民黨陳家珮，再次向同僚致歉，承諾會維護議會形象。至少一半發言議員，包括李慧琼在內也有提及安全帶風波，席間有人承認事件動搖市民對立法會信心，期望大家以此為鑑。據知亦有議員提到，安全帶事件政府工作確有不足，但既然行政立法同坐一條船，不宜落井下石再苛責，而是建設性地點出問題，共同構思解決方案。

有新丁議員表示，妥善把關法例確保不過度擾民，是議員職責，相信經過今次事件，審議法案時會金睛火眼看清楚條文，如有問題向官員問清問楚。

事有湊巧，首任立法會主席範徐麗泰昨在報章撰文，向議員提3點看法，包括重視審議條例草案，平衡各方利益，使條文符合初心，「一條法律影響千家萬戶」。全文隻字未提安全帶風波，但意思清晰不過。有議員指，範太文章其實等同她早前在研討會的發言稿，只是文首加上一些背景，當時風波還未發酵，笑言範太是「神預測」。

多名議員認為，應該以「安全帶之亂」為戒。資料圖片

建制中人：不要為個人政治前途 失卻議會的監察功能

有建制中人不諱言，上屆立法會是完善選制後首屆議會，一直標榜高效、高質審議法案，但若然過於講求效率及配合，甚至以「快」作為某種KPI，難保不會出事。他認為一眾議員要更好把握民意，不要太多瞻前顧後，或擔心個人政治前途，而失卻議會的監察功能。

新議會開局後，除了學習會、內部工作交流會，李慧琼又預告會建立有效應對機制，協助政府反駁海外失實及抹黑言論，議會聯絡小組將是主力，莫非是「立會版反駁隊」？

小組主席梁美芬表示，以往小組多做外訪考察工作，未來要更主動對外說好「一國兩制」故事，包括邀請駐港領事、商會或代表團到立法會交流，「唔係淨係食飯social」，而是先做實溝通基礎，再決定外訪地點，推動建設性交流。她指部分海外國家對香港有錯誤理解，澄清和反駁是應分，但新機制是希望做「友誼隊」，擴大朋友圈。

聶風