世界桌球大獎賽重臨啟德 羅淑佩開球禮後觀丁俊暉鬥鶴健士︱Kelly Online

更新時間：22:11 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:11 2026-02-03 HKT

「世界桌球大獎賽2026」今日（3日）於啟德體育園正式開鑼，文化體育及旅遊局局長羅淑佩和世界桌球巡迴賽總裁施蒙（Simon Brownell）等一眾嘉賓主禮開球禮，為一連6日雲集各地好手的大戰揭開序幕。羅淑佩在社交平台表示，主持完開幕儀式後，觀看了英格蘭老將鶴健士（Barry Hawkins）對陣國家名將丁俊暉的前兩局賽事，大讚比賽非常精彩。

她又提到，很開心又見到了「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），希望未來幾天能繼續到場支持賽事。

「世界桌球大獎賽2026」於2月3日至8日再度於啟德體育園舉辦，將有來自全球排名32名頂尖桌球高手爭奪冠軍榮譽及世界排名。除現任世界冠軍羅拔臣、卓林普、奧蘇利雲、沙比、梅菲等頂尖球手參賽外，更首次有10名中國球手參加，包括丁俊暉、趙心童、吳宜澤、肖國棟、周躍龍、斯佳輝、常冰玉、袁思俊、張安達和龐俊旭，數量達歷年之冠。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩等人主禮開球禮。羅淑佩fb圖片
羅淑佩與參賽球手奧蘇利雲（右）、斯佳韋（左）合影。羅淑佩fb圖片
羅淑佩提到，很開心又見到了「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。羅淑佩fb圖片
