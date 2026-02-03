夏寶龍講話｜立法會辦「學習會」 李慧琼促議員妥善監督把關：務求法例「利民而非擾民

中央港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，強調要堅持及完善行政主導，行政、立法、司法「同唱一台戲」，互不拆台。立法會昨日舉行「學習會」，主席李慧琼會後表示，期望與議員一同做好五項工作，包括加強學習、做好審議、深入調研、多「落區」及反駁海外失實言論。李慧琼指，大家均認同行政主導是貫徹《基本法》下香港政治體制的重要原則，根源於《憲法》，是維護國家及香港特區整體利益、確保「一國兩制」行穩致遠、促進香港良政善治最合適、最有效的體制。會上有23位新任和連任議員踴躍發言，大家都深受裨益。

李慧琼冀議員做好5方面工作：認真審議法例

李慧琼表示，期望與議員一同做5方面工作，第一是不斷學習，厚植家國情懷。她希望日後可定期舉行學習會，與議員一同掌握中央的指導思想、國家和香港的重大發展策略和理念，以提升理論基礎。這有助立法會支持配合、監督促進特區政府更好施政。

第二是議員必須集中精力，認真做好審議法例的工作，立法會的核心工作就是立法。議員既要妥善監督把關，有需要時亦要協助政府補位，務求法例更具操作性，利民而非擾民。

第三是議員須切實做好調研工作，沒有調研便沒有發言權。既要向政府提供貼地而有效的建議，亦要協助政府向市民或業界解說政策，加強溝通，凝聚共識，做好橋樑角色。

李慧琼指，大家均認同行政主導是貫徹《基本法》下香港政治體制的重要原則，根源於國家《憲法》。立法會主席李慧琼FB圖片

李慧琼亦期望與議員一同做好5項工作。立法會主席李慧琼FB圖片

李慧琼亦期望與議員一同做好5項工作。立法會主席李慧琼FB圖片

推動議員建立有效應對機制 反駁海外抹黑

第四是議員要多「落區」，深入了解民心民情。她欣見每一位議員已開設Facebook專頁，加強與市民溝通交流，亦期望每一位議員都盡快開設地區或業界辦事處，更有效服務市民，在過程中如遇到問題或困難，我樂意盡力協助；及

第五是對於部分海外政府或議會對香港不時作出的失實及抹黑言論，立法會有責任協助中央和特區政府作出有力反駁及澄清，並會推動議員建立有效應對機制，全力維護香港的國際聲譽。

李慧琼最後強調，行政立法同坐一條船，都是特區管治團隊的一份子，榮辱與共，「大家都要有主人翁心態，有大局觀，做到支持政府不缺位、監督政府不越位，在促進香港良政善治的過程中，成為參與者、促成者和貢獻者。」