何永賢訪攸壆路簡約公屋任廚藝賽評判 讚活動展現濃厚鄰里情｜Kelly Online

政情
更新時間：14:01 2026-02-03 HKT
發佈時間：14:01 2026-02-03 HKT

房屋局局長何永賢今日（3日）在社交媒體發帖，指周六（1月31日）再訪攸壆路簡約公屋，並為「社區廚神比賽」擔任評判。她讚揚活動展現濃厚的鄰里情，並引述居民稱讚租金便宜，讓小朋友有更好成長環境，生活質素得以改善。

廚神大賽展現鄰里情

何永賢日前再次到訪攸壆路的簡約公屋，是次身兼評審重任，為「社區廚神比賽」擔任評判。該活動由中電贊助、營運機構東華三院安排，一眾街坊在45分鐘時限內，以電磁爐大展廚藝，烹煮多款美味菜式。

何永賢指，參賽菜式由家常的「黃金滿屋」煎豆腐，到充滿湯汁的「八仙過海」，以至由80歲婆婆烹煮的薑蔥爆炒鮑魚片及用心製作的羊肚菌釀蝦膠等，每一碟都帶來味蕾滿足，亦能從中感受到簡約公屋的鄰里情。有居民分享，攸壆路每月均會舉辦大食會，各戶居民攜一菜式互相分享，成為大人與小朋友均非常期待的活動。

居民讚租金便宜環境佳

活動當日除了廚藝比賽，亦有盆菜宴及嘉年華。何永賢引述居民分享，指遷入攸壆路後，不但因租金便宜而能節省開支，更重要是小朋友有更佳的成長環境，可以跑跳玩樂。此外，友善的鄰居亦會互相扶持，加上營運機構關懷備至的支援，讓居民能更安穩地生活。何永賢重申，簡約公屋並非終點，政府會繼續努力，快馬加鞭興建傳統公營房屋，冀讓更多市民安居，並構建健康的房屋階梯，讓市民邁向更幸福的生活。

 

