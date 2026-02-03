Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

范徐麗泰︰審議法案須平衡各方確保條文符合初心 「一條法律影響千家萬戶」

政情
更新時間：11:13 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:13 2026-02-03 HKT

立法會前主席、前全國人大常委范徐麗泰今日（3日）在報章撰文，談及議員如何發揮立法會角色，指出議員應履行3項職能，其中包括重視審議條例草案，在法案委員會逐條審議條例草案過程中須逐個考慮各方面意見，達成各方都可接受亦可行的方案，工作需平衡各方利益，使條文符合訂立條例初心，並行之有效。

立法會工作是議員「主職」

港澳辦主任夏寶龍早前在全國港澳研究會專題研討會發表講話，指香港實施行政主導，又對立法會議員提出5點期望。她指在回歸後至2020年，香港立法會跟特區行政機關的關係，給大眾的印象「是制衡多於配合」，一些「所謂民主派」，在外部政治勢力及別有用心的傳媒指點和協助下，批判特區官員以至特首，建制派亦深受其害，其後更變本加厲。在《香港國安法》及「完善選舉制度」後，官員和議員都須愛國愛港、目標一致，互相配合的情况自然較多；互相制衡依然存在，但是合情合理地進行。

范徐麗泰亦對立法會議員履職有3點看法，一是應成為政府與市民之間的橋樑，立法會議員須盡力將政府政策、法律草案和條例向市民解釋，並在蒐集民意後，向政府反映，再將政府的回應，回饋選民。

相關新聞：

夏寶龍向議員提5點期望：樹立良好形象 三權「同唱一台戲」多補台、不拆台

她強調議會內立法會議員要審議條例草案、準備質詢、草擬議案及修正案、參加辯論等。指「要做一個盡責的議員，必須把這項工作放在首位。」強調立法會工作是議員的「主職」。

善用質詢及議案 用有趣方式向選民解釋

范徐麗泰指，議員應善用質詢及無法律效力的議案辯論。利用口頭及書面質詢，將政府政策的有利性和必要性告訴市民；並用無法律效力的議案，通過表達意見和建議，以及政府官員的回應，協助市民進一步了解因由，及不同方案的優劣，因了解而增加認同度。其後，在自己的選區、組別和群組內，用較有趣方式傳播信息，並再次聽取反應，幫助政府進一步了解民意。

形容一條法律影響千家萬戶

范徐麗泰指議員亦須重視審議條例草案，參與法案委員會。法案委員會是逐條審議條例草案，過程中須逐個考慮各方面意見，達成大家都可接受亦可行的方案。該項工作需平衡各方利益，使條文符合訂立條例的初心，並能夠行之有效。

她續指，審議法案工作細緻且需時較長，曝光率很低，卻是立法會主要職責，形容一條法律影響千家萬戶；強調香港法治基礎，就是公平可行的法律，而立法會就是保障法治的基石之一。議員應參與法案委員會，使條文符合訂立條例的初心。希望由愛國者組成的立法機關，群策群力，避免個人主義，配合行政機關，令特區由治及興，恢復「東方明珠」的璀璨。

