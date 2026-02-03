大棋盤︱許仕仁逝世政府不發悼文 政圈集體「沉默」：讚佢講唔出，批評佢又唔合適

前政務司司長許仕仁周日病逝，享年77歲。對於這名曾經叱吒官場、有份擊退金融大鱷的「橋王」離世，本港政圈反應沉默，無論是特區政府、立法會議員抑或昔日同僚，均未有發文哀悼，只有前行政長官曾蔭權公開悼念50年摯友，稱讚他是「天生的公共服務領袖」。許仕仁因貪污案身敗名裂，大紫荊勳章被「搣柴」，多名政圈中人明言，對其離世消息寧願「保持距離」。

許仕仁逝世 僅曾蔭權一人公開悼念

以往凡有前司局級官員離世，特首或相關政策局長一般會發稿哀悼，例如前商經局局長蘇錦樑去年12月逝世，特首李家超讚揚他「一直以專業知識和熱誠服務香港社會，為港貢獻良多」。前教育局局長孫明揚前年離世，李家超發稿稱讚「孫公」在不同範疇為特區出謀獻策，熱心服務市民。前布政司鍾逸傑2019年辭世，時任特首林鄭月娥更以千字文悼念，回顧其生平及功績，並說：「Sir David，我們永遠懷念您！」

相關新聞：

前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動

許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦

許仕仁逝世︱資深建制：年代久遠無甚交集 曾犯罪難讚「貢獻良多」

許仕仁2014年因貪污案被判囚7年半，成為特區歷來被定罪的最高級官員，他早年獲頒的金紫荊星章和大紫荊勳章，均被政府褫奪，因此縱使昔日有豐功偉績，政府無發稿悼念許仕仁離世，並不意外。

政圈目前只有曾蔭權發文，他稱讚許仕仁洞見非凡，對基層、中產以至富裕社群皆有透徹理解，少有人能及；這份聲明也為許仕仁家人，對外確認了許的死訊。

曾蔭權與許仕仁關係特殊，二人識於微時，回歸初期亞洲金融風暴，曾聯手入市擊退國際炒家；2005年，許仕仁獲曾蔭權邀請，才「出山」重返政府。兩人在官場合作無間，離開政府後卻齊齊身陷囹圄，恍如「難兄難弟」；當許仕仁涉貪被定罪時，曾蔭權有份去信法庭求情，以「打大鱷」等例子讚揚對方為港貢獻巨大。有前官員形容，「煲呔」公開哀悼故友「有情有義」，政治倫理上亦合適。

有資深建制派則指，許仕仁2005至2007年任政務司司長，年代久遠，今屆最資深議員最早於2008年入局，與他沒太多交集；加上許仕仁出獄後生活低調，已遠離公眾視線，「話佢『貢獻良多』又尷尬，始終佢犯過罪，而且大家都唔識，無乜嘢可以講。」一名前高官直言，許仕仁的大紫荊勳章已被褫奪，政府官員一定不想公開評論他；若低調舉行喪禮，相信出席的前政府同事也不會太多。

曾與許仕仁共事的前中策組首席顧問劉兆佳表示，過往與對方交集不多，個人觀察他是一名「高度自負、高度自信」的人，也是政治人才，惟最終因貪污案淪為階下囚，頗為惋惜。他指許仕仁身負罪名，即使為官期間有政績，但因罪玷污個人聲譽，政界人士不想與他拉上關係，亦屬正常。

俗語說「死者為大」，劉兆佳指即使公職生涯曾犯錯，身後亦不適合再加以批評，因此政界「讚佢講唔出，批評佢又唔合適」，保持沉默才是正常現象；而曾蔭權是少數熟悉許仕仁的人士，故較易作評價。

有前立法會議員感慨地說，政治向來殘酷，哪怕在位無限風光，離任後便人走茶涼，遑論曾犯罪的前高官，這也警醒公職人員，行事更要時刻警惕。

聶風