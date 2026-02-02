許仕仁逝世︱曾蔭權悲痛悼「50年忠誠摯友」 讚洞見非凡、天生公共服務領袖 對各階層理解透徹

前政務司司長許仕仁周日逝世。於許仕仁任政務司司長期間擔任特首的曾蔭權，發聲明指對許仕仁的離世深感悲痛和難過，形容其是相交五十年的忠誠摯友。

許仕仁逝世︱曾蔭權：深感悲痛和難過 對各階層理解少有人能及

曾蔭權指：「我對許仕仁的離世深感悲痛和難過。他是我相交五十年的忠誠摯友、一位才思敏捷、洞見非凡的同事，亦是天生的公共服務領袖。他對香港社會各個階層 ─ 由基層、中產以至富裕社羣 ─ 都有着透徹的理解，少有人能及。他將永遠留存在我的思念與禱告之中。」

許仕仁於曾任回歸前的財經事務司，回歸後曾與時任財政司司長曾蔭權及時任金管局總裁任志剛，一同在亞洲金融風暴期間擊退國際「大鱷」。他在2000年離開政府，擔任積金局行政總監，2005年獲新當選特首的曾蔭權邀請，擔任政務司司長，坐上特區第二把交椅。