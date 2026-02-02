Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

律政司夥外交部公署推兩大計劃 助青年法律人才赴國際組織實習及考察「一帶一路」

政情
更新時間：15:00 2026-02-02 HKT
律政司與外交部駐港公署合辦宣介會，推廣兩個特別為香港青年法律人才而設的重要項目，分別是年度的香港青年國際法律人才借調計劃，以及第二屆香港青年國際法律人才「帶路行」活動。律政司司長林定國表示，計劃旨在培育本地涉外法律事務人才，為有志者提供國際發展平台，鼓勵青年把握機會踴躍報名。

借調計劃擴展至國際調解院

林定國指，在中央政府支持下，特區政府與海牙國際私法會議、亞洲基礎設施投資銀行等多個國際機構達成合作，安排香港年輕法律人員借調到當地工作。至今，已有多名青年法律人才赴國際法律組織任職。

今年的借調計劃將擴展至國際調解院，旨在讓參加者掌握國際爭議解決的最新趨勢，並提升處理跨境爭議、國際協商及法律協作的專業能力。林定國認為，此舉體現國家對香港青年的關懷及「一國兩制」的獨特優勢。

「帶路行」訪老撾考察中老合作成果

林定國表示，去年首辦的「帶路行」活動今年將再度舉行，為青年法律人才提供親身走進「一帶一路」國家的機會。今屆行程除考察雲南的法治實踐及跨境司法合作經驗外，更會首次前往老撾，了解中老鐵路等「一帶一路」標誌性合作項目，讓參加者親身體驗區域法律實務、多邊合作機制，以及中老合作的豐碩成果。

