巴士安全帶︱江玉歡：立法原意最初只涵蓋新車 不解如何「技術上不足」

有關巴士佩帶安全帶規定的《2025年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，近日被發現條文不清楚，導致影響適用範圍，只包含2026年1月25日起登記的巴士。運輸及物流局上周五表示法例「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」，會先作暫緩，待完善相關法律條文後再徵詢立法會，然後再推出。

巴士安全帶︱承認低估市民不便 惟稱非「發雞盲」

揭發今次事件的前立法會議員江玉歡今早（2月2日）在商台節目進一步解釋，其實立法建議最初交上立法會交通事務委員會時，只表示涵蓋新車，直言不明白局方所指的「技術上不足」是何意思。她亦建議官員嘗試在繁忙時間親身與市民一同乘巴士，令政策更有說服力，市民更易接受。

巴士安全帶︱江玉歡：法例原先寫法 符合文件「只包新車」說法

對於法例生效後引起的混亂，江玉歡在節目中首先承認，作為當時審議法案的議員，她低估了強制佩戴安全帶對市民造成的不便，以及相關罰則的嚴重性，坦言「我承認責任，係有錯嘅」。不過，她表明在審議過程中並非「發雞盲」，指去年9月18日立法會開會審議時，政府當局提交的文件，以及官員在會上讀出的內容，均清晰指明規例只適用於「指明日期或該日期後登記的每一部」巴士，即只涵蓋新登記的車輛。她去年11月在網上解釋新法例時，亦提到適用範圍是新車。

她指：「所以作為一個立法會議員，我（審議法例）睇到嘅時候，『嘩，好吻合政府嘅文件喎，係咪？』我哋當然就唔會提出質疑做呢樣嘢。」她憶述，當時認為這安排合理，因為許多現有舊巴士並未安裝安全帶，先規管新車能給予業界時間逐步推行，形容是「慢慢去推行嘅」政策。

倡官員「落地」體驗安全帶

江玉歡進一步指出，這種「只規管新車」的立法方式並非沒有先例。她舉例，2004年針對公共小巴後座安全帶的法例，當時的寫法同樣是規管指定日期之後新登記的車輛。「所以呢種寫法，並唔係今次喺我哋呢個巴士安全帶嘅時候先係咁樣寫嘅。」

她表示，正是基於文件清晰的字眼及過往的立法先例，令她當時沒有對條文產生懷疑。對於政府現時以「技術上有不足」為由暫緩法例，她表示不太理解：「我唔知咩技術啦，立法就只係話由你個政策嘅醞釀去到草擬嘅啫，會唔會係寫份文件、寫個指示唔清楚？定係你話緊律政司草擬科嘅同事寫錯咗？」她追溯指，早於2022年政策醞釀初期，政府在交通事務委員會討論時，文件已提及只涵蓋新登記巴士，質疑既然立法原意一直清晰，不太清楚當局所指「技術不足」是指什麼，期望政府進一步解釋。

江玉歡：揭發條文漏洞 源於一則市民查詢

在爭議發酵後，江玉歡稱有市民透過電郵向她查詢，才促使她重新審視法例並向政府提問。她慶幸問題能在有市民被檢控前揭發，否則情況會更壞。

對於政策下一步如何處理，她建議官員應親身體驗民情，例如主事官員，「我覺得都要落地坐吓巴士，每日都要喺繁忙時間坐巴士返工先。」她建議官員應分別試搭短途和長途路線，並全程佩戴安全帶，才能真正理解市民面對的不便。再者，她建議政府就此重新進行公眾諮詢。

她期望，政府未來在處理影響民生的法案時，在立法原意上寫得更詳盡，並預留更充裕的時間讓立法會審議。她認為今次事件反映審議過程可能過於匆忙。她指雖然承認自己有低估影響之責，但事件的核心在於立法過程本身，慶幸在造成更大混亂前提早「剎停」，讓社會和政府有第二次機會重新審視問題。