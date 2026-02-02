大棋盤︱嚴打撞車碰瓷黨 懲罰無良律師醫生 打擊濫發「免針紙」案例可借鑑

近期透過向車主索取巨額賠償的新型「撞車碰瓷黨」騙案，引起社會熱議，保安局局長鄧炳強昨日指，正審視的可疑個案已增至逾70宗。作案過程中，更可能牽涉個別律師、醫生涉嫌「打龍通」協助索償者，令事主更加難防。事實上，這類利用法律灰色地帶騙財的情況廣泛存在，但由於舉證困難，一直難以杜絕。不過政府過往打擊濫發「免針紙」的經驗，有機會成為「破局」的參照。

撞車碰瓷黨︱「變種」騙案針對平民 社會影響極其惡劣

這類詐騙個案其實不完全是新鮮事，警方前年曾搗破一批涉及「自編自導」交通意外，以偽造病假紙，向社署騙取交通意外傷亡援助金的個案，以「串謀詐騙」及「欺詐」等罪名拘捕數百人。保險業過去也經常遇到的士司機胡亂索賠，刻意誇大交通意外傷勢，聲稱「頸痛」未能上班，邊領保險金邊繼續開車的亂象，導致泰加保險「爆煲」事件。案件性質萬變不離其宗，這類針對普通駕駛人士的騙案，某程度上屬於「變種」。

保險界議員陳沛良直言，保險業過去經常遇到胡亂誇大「傷勢」，甚至虛構意外情況，業界一直與警察商罪科建立通報機制，審視可疑個案，但問題在於要證明這些訴訟涉及行騙、有詐騙意圖，舉證十分困難，因此成功檢控個案不多，這是法律灰色地帶。他指業界防不勝防，最多只能透過嚴查個案細節、質疑有否刻意誇大甚至虛構成分，盡量壓低賠償金額。行內亦有就懷疑濫用訴訟的律師、濫簽醫生紙的醫生建立「黑名單」。

行會成員陳健波指，保險業有嚴格查核機制，但近期新型騙案，針對的是一些無申報保險、毫無保障的平民，這些訴訟往往帶有威嚇和敲詐成分。他認為騙案對社會禍害深，無論有多難取證，都必須殺一儆百，嚴懲犯事者。

綜合數名有法律背景人士說法，要將這些詐騙集團繩之於法，舉證難點主要有3個：一、如何證明該訴訟存在詐騙意圖；二、如何證明涉事律師、醫生與索償者三方之間有協議，尤其涉及團夥式行騙，涉事各方已有一定默契，難有白紙黑紙紀錄，而利益亦可透過診金、律師費等名義輸送，很難證明是犯罪得益；三、若涉事醫生堅稱索償人的「傷勢」經過診斷，難以證實其有否說謊，尤其所謂「頸痛」難以核實。

舉證存三大難點 律師：打擊濫發「免針紙」 證政府有能力

立法會議員、外科醫生林哲玄指，「工作能力」不是疾病，「除非有直接關係，例如做消防員，而傷勢有明顯骨折」，否則醫生難以判斷該病症與工作能力的關係。站在醫生角度，可做的只能是診斷傷勢，至於傷患是源於交通意外還是「打波整親」，只能從病人口中得知，醫生難核實。若病人無骨折，只是報稱有「痛症」，則更難查核：「佢話痛，但現實上未必有客觀標準。」他強調每個個案不同，難一概而論。

不過執業律師、前議員江玉歡提醒，政府過去打擊濫發疫苗「免針紙」時，曾對涉事醫生及相關人士控以「不誠實取用電腦罪」及洗黑錢罪，其中前者取證門檻較低，過往曾被法官批評為「萬能控罪」。但鑑於「撞車黨」對社會影響惡劣，若詐騙罪名較難取證，不誠實取用電腦罪亦是「無辦法中的辦法」。她認為長遠而言，警方需善用AI科技找出可疑個案，提高詐騙集團作案成本，而對於這類利用自己專業作行騙工具的專業人士必須嚴懲，一旦定罪永久除牌。

騙徒手法層出不窮，可悲的是，有專業人士涉嫌利用法律灰色地帶作案，令小市民防不勝防被敲詐。當局必須嚴正執法打擊新型騙案，既是保障市民利益，也是捍衛香港的誠信招牌。

聶風