許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦

據了解，前政務司司長許仕仁今午（1日）在東區醫院因病離世，終年77歲。人稱「肥龍」的許仕仁，2014年捲入「新地貪污案」，最終被判囚7年半。審訊期間，揭露許仕仁私生活奢華，揮金如土，例如曾花21萬元享用一餐法國菜、數年內花費200萬元買唱片、花約700萬元購入名貴紅酒。許仕仁庭上披露，曾支付850萬元予上海情婦買樓及作生活費。

許仕仁2014年被裁定「藉公職作出不當行為」、「串謀藉公職作出不當行為」及「串謀向公職人員提供利益」5罪罪成，判囚7年半，成為香港回歸以來，首名因貪污罪成入獄的高官。許仕仁入獄後暴瘦，由「肥龍」變「瘦龍」，因行為良好獲扣減三分之一刑期，服刑5年後於2019年年底出獄。

案件審訊期間，控方大爆許仕仁在擔任行政會議成員時，年薪為132萬元，但支出卻高達逾千萬元，生活揮霍無度，因負債高達5,700萬元的許仕仁，於2013年被高院頒令破產。

自爆包養上海小三 安排入住港五星酒店

據當年報道，原來許落得鋃鐺入獄下場的背後主因之一，是曾大花金錢博取年齡相差33年的「小三」歡心所累。許仕仁曾在庭上自辯時自爆，2008年起包養「上海小三」， 是一名來自港龍航空的前空姐，樣貌甜美，在2005年一次飯局中透過朋友介紹而認識許仕仁，當年她年僅24歲， 許仕仁見她年輕貌美，即將個人的手機號碼告知對方。

3年後空姐結過婚又離過婚，為了「想找人依靠」，決定於2008年藉旅遊來港找許仕仁，許即時答應會照顧她。自此她每次來港均由許安排入住金鐘六星級港麗酒店，兩人每次見面都會發生性行為。

破產後三度公開拍賣私人珍藏

許仕仁破產後，由JLA Asia先後三度公開拍賣許仕仁的私人珍藏，包括逾萬張黑膠唱片及雷射影碟，當中有英國樂隊披頭四的作品。至於名酒除兩支干邑外，餘下大多是來自法國波爾多的葡萄酒，其中兩支屬頂級紅酒，包括1995年的Chateau Haut Brion、1990年的Chateau Angelus，整批酒估值約十萬元。

第三次公開拍賣當中有八幅國畫、六件象牙工藝品、三份鈔票及郵票、五件名牌擺設、兩件手工製枱燈、十六個紀念座及其他物品三十九件。紀念鈔是渣打銀行○二年發行，鈔票上的數字全都一樣。名牌物品有Versace煙灰缸、Hermès手巾。紀念座則有中英聯合聯絡小組、特區政府成立典禮、外交部駐港特派專員公署、香港迪士尼樂園、香港大學等。其他物品包括花瓶、日本武士刀、琉璃擺設、紫砂茶壺、瓷器、俄羅斯套娃等。