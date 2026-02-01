財政預算案2026︱陳茂波指已聽到不同階層訴求 但須預留充分財政資源應對衝擊

財政司司長陳茂波表示，1月份的開局，讓市場更認定今年將是環球市場更為動盪的一年，特別是國際地緣政局轉變難以預料，或將激化國際資金的流向與速度。而在財政預算案諮詢期間，不同界別的代表和不同階層的市民均提出訴求，希望加強照顧其需要。不過面對外圍市場必然的波動和難以預料的波幅，香港除了需要維持金融體系的強大緩衝外，也必須預留充分的財政資源，應對可能出現的衝擊。

財政預算案2026︱須預留財政資源應對風險

陳茂波在網誌表示，總結1月份，港股表現繼續向好，恒生指數上周五收市報27, 387點，上月累升近7%。平均每日成交超過2,720億元，與去年同期相比增加九成。但即使外圍波動加劇，本港金融體系維持穩健和暢順運作，銀行總存款超過19萬億港元。

他指出，不論從綜合帳目而言，又或從反映經常開支和收入的經營帳目來說，公共財政狀況確實在改善中。在經營帳目方面，受惠於去年金融市場表現暢旺、港股日均成交額按年增近倍至約2,500億元，股票印花稅收入較原來預算為高，加上持續推進的財政整合工作管控了開支增幅，政府的經營帳目將於本財政年度（2025至26年度）恢復盈餘，較原來估算提早一年。至於非經營帳目，由於政府持續加大對基建和北部都會區的投入，因此仍須發債支持。但他補充，即使公共財政狀況有所改善，仍須審慎管理公共資源的使用，力求讓公共開支的增速不高於收入的增長。

陳茂波與亞洲金融論壇嘉賓交流，包括主題演講嘉賓之一、歐盟執委會前主席、葡萄牙前總理巴羅佐博士（右四）。陳茂波網誌圖片

陳茂波於論壇期間，與亞洲基礎設施投資銀行行長、董事會主席鄒加怡（左）會面。陳茂波網誌圖片

論壇期間，陳茂波與土耳其財政部部長Mehmet Şimşek（左）和斯洛文尼亞副總理兼財政部長Klemen Boštjančič先生（中）交流。陳茂波網誌圖片

陳茂波與全球產業峰會嘉賓交流，包括上海市副市長吳偉（左二）和湖南省副省長王俊壽（右二）。陳茂波網誌圖片

陳茂波稱，加快拼經濟、謀發展，是當前社會的普遍期望，把經濟蛋糕造大將讓香港有更充分的資源，照顧好社會上不同的需要。而在國家的堅實支持、政府和社會各界的共同努力下，過去一年，本港經濟全年錄得3.5%增長，較最初預期為佳。整體投資也明顯加快，去年第四季錄得按年10.9%的顯著增長，是連續四個季度錄得正增長，全年累計增加4.5%。

12月零售業銷貨額將繼續增長

陳茂波提到，隨着盛事活動接連舉行，加上資產市場回暖，私人消費去年亦回升1.6%，扭轉前年的跌勢。本周公布的12月零售業銷貨額亦將繼續增長，增速亦較前一個月稍為加快。

海外企業和投資者對投資香港的信心正在加強。全球政經局勢正急速變化，未來一年的風險和波動不會少，會繼續努力，對接好國家的「十五五」規劃，加快融入和服務國家發展大局，以金融賦能科技創新和傳統產業的發展，促進科技創新與產業發展的深度結合，並加強勞動力的培訓，尤其在技能和科技應用等方面，讓經濟發展提質增量。

