夏寶龍籲議員「不越位」 譚耀宗：監督政府非禁投反對票 引用《特權法》需謹慎

中央港澳辦主任夏寶龍周一（26日）在全國港澳研究會上發表講話，指香港實施行政主導，要求立法會議員監督政府「不越位」。全國港澳研究會顧問譚耀宗今日（31日）出席電視節目時表示，港澳辦主任夏寶龍提及立法會要做到監督政府「不越位」，是指不應該代替政府機關，但不代表議員不可投反對票。

港澳辦主任夏寶龍於日前在全國港澳研究會的研討會上重申，香港實行「行政主導」，行政、立法和司法三者應「同唱一台戲」，多作支持而非互相拆台。譚耀宗解釋，行政、立法和司法三方應抱持共同目標，以同一基礎處理事務，而非互相攻擊、抹黑拉扯，要求具備積極支持和配合。被問及是否仍存在制衡，他強調，監督功能依然存在，惟監督不可以越位，立法機關不應取代行政機關，但這不影響議員投反對票的權利。至於司法覆核方面，譚耀宗認為以往出現濫用的情況，惟現時有所改善，並非任何事都可以進行司法覆核。

針對立法會能否引用《特權法》監督政府，譚耀宗表示使用時需謹慎。他舉例，若行政機關已就某件事情展開調查，立法機關應考慮是否仍需動用《特權法》進行重複調查。他舉大埔火災為例，指現時政府正循數方面進行調查，立法機關則不一定要啟動調查，否則就會有重複。他認為「越位」的核心在於代替行政機關，而非指立法會行使監督權力。

議員可投反對票

至於議員是否容許投反對票，譚耀宗表示可以，並引述同性伴侶替代框架被否決一事，指出港澳辦當時亦作出評論，認為立法機關的決定並無問題，指議員對於法例贊成與否，仍是立法機關的權利。

夏寶龍在講話中亦提及政府需革新管治理念及改進管治方式。譚耀宗對此表示認同，認為現時對官員的要求更為嚴格，如近期有事故發生後，相關官員受到調查、處分及問責。他相信未來制度上亦有需要重新檢討，以避免因責任分攤過細，導致事故發生後無人需負責的情況。

若現任官員不適任 應尋找更合適人士擔任

譚耀宗續舉例，指各部門雖已建立應對颱風的機制，但面對重大事故時，似乎缺乏頂層設計以迅速調動各方力量。他認為在行政主導下，政府必須做好充分準備。當被問及若官員未能適應或能力不足是否需要更換時，他表示過往亦有類似做法，若現任官員不適任，應尋找更合適的人士擔任。