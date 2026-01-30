政制局 : 將為2027年行政長官及區議會選舉進行前期準備工作 確保選舉順利進行

立法會政制事務委員會今（30日）舉行政策簡報會。署理政制及內地事務局局長胡健民表示，今年會繼續與選管會緊密合作，籌備2026年選舉委員會界別分組一般選舉，並為2027年行政長官選舉及2027年區議會一般選舉進行前期準備工作，確保各場選舉在公平、公開、誠實、安全、有序、高效且人性化的情況下順利舉行。

年內向立法會匯報研究優化《個人資料（私隱）條例》工作進展

胡健民表示，政府期望在今年之內向立法會匯報研究優化《個人資料（私隱）條例》的工作進展。同時，私隱公署會繼續果斷執法，打擊「起底」罪行，並加強宣傳教育，提升市民保障個人資料的意識。

金融服務界李惟宏表示，近期有不少金融機構借戶口進行詐騙，許多案件牽涉香港與內地。如果能更好進行跨境資料轉移與共享，加強執法合作，將有助兩地在開戶、提供服務，以至在掌握不良記錄等方面提升效率，關注政府是否有機制能促進兩地資料轉移，從而協助相關工作。

鍾麗玲 : 一直支持政府推動大灣區與香港個人信息跨境流動

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，一直支持政府推動大灣區與香港之間的個人信息跨境流動。2023年12月，公署與國家網信辦及創新科技及工業局共同制定了《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施，推出時屬先行先試階段，適用於銀行、醫療及徵信服務三個界別。自2024年11月起，便利措施已擴展至香港各行各業使用，並涵蓋個人信息在粵港澳大灣區內地九市和香港的流動，目前運作暢順。

民建聯陳勇表示，政府設有多個駐內地辦事處，現時香港既要融入國家發展、分享紅利，亦要助力國家發展，詢問局方未來如何加強這方面工作。

胡健民表示，目前已統籌協調兩地政府部門，促進溝通與合作。以往側重「引進來」，未來內地企業「走出去」亦將是重點，應更積極發掘內地優秀企業，不限於一線城市，其他省市的有出色企業可能對出海途徑不甚了解，但其規模與品牌在當地表現優異，香港的機遇正在於此。

選委界黃國關注政府能否定期安排匯報，讓各界更清楚大灣區發展綱要、前海方案及南沙方案的具體落實進展，尤其是香港部分的參與情況。

粵港澳大灣區發展副專員馮雅慧表示，前海和南沙作為大灣區重大合作平台，政府一直與其保持緊密聯繫，各政策局正積極研究，繼續支持前海發揮先行先試功能，推動政策創新與突破，未來會持續加強向市民介紹前海和南沙的發展動態。政府亦與廣州市政府保持緊密溝通，並將適時安排南沙專班會議。

身兼勵進教育中心主席的選委界范駿華表示，過去幾年香港經濟環境欠佳，籌辦愛國主義教育活動需要資金支持，是近年較大的難題，詢問局方會否考慮設立專項基金，以資助民間團體舉辦更多優質且多元化的愛國主義教育活動，若暫無此計劃，是否有其他資源可提供協助。

胡健民回應表示，政府會持續檢視資源分配，未來如有需要增撥資源，當局將與愛國主義教育工作小組討論，評估哪方面需求較大、哪些活動成效顯著，務求有效運用公帑，達至最大效益。如有新安排，亦會再向各界匯報。

記者：曹露尹